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8 de abril de 2026 - 10:04
País.

Inician las inscripciones en Gendarmería Nacional: desde cuándo

Comienzan las pre inscripciones on line para acceder a las carreras de Cadete y Gendarme este 2026. Está dirigida a jóvenes de todo el país.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Inician las pre inscripciones para las carreras de Cadete y Gendarme: desde cuándo

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La convocatoria está dirigida a jóvenes de todo el país interesados en formar parte de la fuerza y comenzar una carrera profesional en el ámbito de la seguridad.

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Fechas y modalidad de inscripción

El proceso de preinscripción se llevará a cabo de manera online desde el 10 hasta el 25 de abril.

Durante ese período, los aspirantes deberán completar el formulario digital disponible en el sitio oficial de incorporaciones de la institución.

Primer paso hacia la formación profesional

Desde la fuerza destacaron que esta instancia constituye el primer paso para iniciar el proceso de selección y formación dentro de Gendarmería.

Quienes resulten seleccionados podrán acceder a la capacitación correspondiente, orientada a desempeñarse en distintas áreas operativas y de servicio.

Una oportunidad de carrera en seguridad

La convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan desarrollarse en una institución con presencia en todo el territorio nacional, cumpliendo funciones vinculadas al control de fronteras, la seguridad y el apoyo a la comunidad.

“Comenzá tu camino en Gendarmería Nacional Argentina”, es el mensaje con el que se impulsa esta nueva etapa de incorporaciones.

Cómo inscribirse

Los interesados deben ingresar al portal oficial de incorporaciones y completar el formulario dentro de las fechas establecidas.

Desde la institución recomendaron realizar el trámite con antelación para evitar inconvenientes y asegurarse de cumplir con todos los requisitos solicitados.

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