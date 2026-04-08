Inician las inscripciones en Gendarmería Nacional: desde cuándo

La Gendarmería Nacional Argentina anunció el inicio del período de preinscripción 2026 destinado a quienes deseen incorporarse como cadetes o gendarmes.
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Comienzan las pre inscripciones on line para acceder a las carreras de Cadete y Gendarme este 2026. Está dirigida a jóvenes de todo el país.
La Gendarmería Nacional Argentina anunció el inicio del período de preinscripción 2026 destinado a quienes deseen incorporarse como cadetes o gendarmes.
La convocatoria está dirigida a jóvenes de todo el país interesados en formar parte de la fuerza y comenzar una carrera profesional en el ámbito de la seguridad.
El proceso de preinscripción se llevará a cabo de manera online desde el 10 hasta el 25 de abril.
Durante ese período, los aspirantes deberán completar el formulario digital disponible en el sitio oficial de incorporaciones de la institución.
Desde la fuerza destacaron que esta instancia constituye el primer paso para iniciar el proceso de selección y formación dentro de Gendarmería.
Quienes resulten seleccionados podrán acceder a la capacitación correspondiente, orientada a desempeñarse en distintas áreas operativas y de servicio.
La convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan desarrollarse en una institución con presencia en todo el territorio nacional, cumpliendo funciones vinculadas al control de fronteras, la seguridad y el apoyo a la comunidad.
“Comenzá tu camino en Gendarmería Nacional Argentina”, es el mensaje con el que se impulsa esta nueva etapa de incorporaciones.
Los interesados deben ingresar al portal oficial de incorporaciones y completar el formulario dentro de las fechas establecidas.
Desde la institución recomendaron realizar el trámite con antelación para evitar inconvenientes y asegurarse de cumplir con todos los requisitos solicitados.
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