El último informe de la Dirección General de Epidemiología, confirma que Jujuy registra 33 casos confirmados de chikungunya y otros 14 posibles que están siendo analizados . La mayoría de los pacientes se encuentran cursando la enfermedad sin complicaciones y de manera ambulatoria.

Salud. Confirmaron el primer caso de chikungunya en Alto Comedero y renuevan los operativos de descacharrado

La mayor concentración de casos se presenta en Aguas Calientes. Los cuadros son leves a moderados y se encuentran bajo seguimiento sanitario. Javier Cadar , Secretario de Coordinación General, confirmó que de esos 33, “ tenemos 22 casos en Aguas Calientes , 4 en Perico, 3 en Caimancito, 2 en San Salvador, uno en Yuto y uno en San Pedro de Jujuy" .

De los probables, hay 8 casos en Aguas Calientes, 3 en Caimancito y otros tantos en San Salvador de Jujuy . “ Es muy probable que estos casos se transformen en positivos ”, y dijo que tanto los pacientes sospechosos de tener la enfermedad como los confirmados, tiene el mismo tratamiento.

“Se está haciendo todo el control de foco , se está haciendo todo el control perimetral de la zona, con la fumigación, el descacharrado, todo lo que se viene haciendo conjuntamente con APS, la municipalidad y con directores del hospital”, agregó Cadar.

Embed - Chikungunya en Jujuy: confirmaron 33 casos y mantienen 14 sospechosos

Casos autóctonos

El profesional detalló que la mayoría de los casos “son autóctonos. Al principio fueron casos que vinieron del interior, pero ahora ya lo tomamos como autóctono, ya son contagios por nexo”, pero señaló que esperan una curva de descenso.

Aguas Calientes Aguas Calientes

“Estamos viendo ya una disminución. Porque en las semanas anteriores los aumentos eran de muchos casos. En este fin de semana tuvimos solamente tres casos de chikungunya. Con la merma de temperatura el mosquito está más inactivo y eso ayuda a que haya menos contagios”.

Prevención del chikungunya

Sostener las medidas de cuidado es fundamental para evitar nuevos casos: eliminar recipientes que acumulen agua, mantener patios limpios, usar repelente, especialmente al amanecer y atardecer, y consultar de inmediato ante fiebre o síntomas compatibles.

Chikungunya en Jujuy (Foto ilustrativa) Chikungunya en Jujuy (Foto ilustrativa)

Ante signos como fiebre alta, dolor muscular, articular o de cabeza, se recomienda acudir al CAPS u hospital más cercano o realizar la consulta virtual, todos los días de 8 a 20 horas, en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/.