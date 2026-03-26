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26 de marzo de 2026 - 10:30
Salud.

Jujuy confirmó 18 casos de chikungunya: Aguas Calientes concentra 12 casos

La situación del chikungunya en Jujuy mostró un nuevo aumento: confirmaron contagios en Aguas Calientes, Caimancito y Yuto.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La provincia de Jujuy registra 18 casos de chikungunya luego de la confirmación de seis nuevos contagios en las últimas jornadas. El dato surge del último reporte de la Dirección General de Epidemiología, que además indicó que todos los pacientes cursan cuadros estables, con síntomas leves a moderados, sin necesidad de internación y bajo seguimiento permanente.

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De los nuevos positivos, cuatro corresponden a Aguas Calientes, uno a Caimancito y uno a Yuto. Con esta actualización, el mapa de casos en la provincia muestra que Aguas Calientes concentra 12 infectados, mientras que Perico suma 2, Caimancito 2, San Salvador de Jujuy 1 y Yuto 1.

Seis nuevos casos chikungunya

  • 4 Aguas Calientes
  • 1 Caimancito
  • 1 Yuto.

Mapa de casos en Jujuy

  • Aguas Calientes concentra 12 infectados
  • Perico 2
  • Caimancito 2
  • San Salvador de Jujuy 1
  • Yuto 1

Advertencia
La situaci&oacute;n del chikungunya en Jujuy mostr&oacute; un nuevo aumento: confirmaron contagios en Aguas Calientes, Caimancito y Yuto.

La situación del chikungunya en Jujuy mostró un nuevo aumento: confirmaron contagios en Aguas Calientes, Caimancito y Yuto.

Cómo quedó el mapa de contagios en la provincia

La mayor concentración de casos se mantiene en Aguas Calientes, localidad donde se profundizaron los operativos sanitarios y las tareas de vigilancia epidemiológica. Allí, el trabajo se enfocó en la manzana del caso positivo y en las nueve manzanas colindantes, con búsqueda activa de personas con síntomas, control epidemiológico, toma y derivación de muestras, seguimiento de pacientes y acciones de prevención.

En paralelo, Salud informó que se lleva adelante un operativo de “barrido” en toda la localidad. La estrategia incluye cuadrillas que avanzan por sectores para detectar febriles, eliminar criaderos, aplicar larvicidas y realizar fumigación inmediata cuando hay situaciones de riesgo.

También en Perico se replica una intervención coordinada entre municipio y sistema sanitario, con bloqueo de áreas, control focal y fumigación, además del despliegue de equipos de Atención Primaria.

Qué dijo Salud y cuáles son las recomendaciones

El Ministerio de Salud remarcó que, por el momento, los 18 pacientes presentan evolución favorable y permanecen bajo monitoreo. El antecedente oficial más reciente había sido el del 12 de marzo, cuando se confirmó el primer caso de chikungunya en Jujuy, correspondiente a una persona de 80 años residente en Aguas Calientes, diagnosticada por técnica RT-qPCR.

En aquella oportunidad, los equipos sanitarios habían activado el protocolo epidemiológico con control focal, inspección de viviendas, fumigación intradomiciliaria, búsqueda activa de sintomáticos y seguimiento de contactos.

Frente al escenario actual, la cartera sanitaria insistió en sostener las medidas de prevención en los hogares: eliminar recipientes que acumulen agua, mantener patios y jardines limpios, usar repelente y consultar de inmediato ante fiebre alta o dolor corporal intenso, especialmente si hubo viaje reciente a zonas con circulación activa. En el sistema público, la consulta puede realizarse en el CAPS u hospital más cercano, o de manera virtual a través de la asistencia digital de Salud.

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