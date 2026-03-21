Confirman más casos de chikungunya en Jujuy: ya son 12 los infectados

El Ministerio de Salud de Jujuy confirmó nuevos casos de Chikungunya en la provincia, elevando a 12 el total de personas que actualmente cursan la infección.
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Autoridades sanitarias informaron tres nuevos casos en la provincia. Todos los pacientes presentan cuadros leves y no requieren internación.
El Ministerio de Salud de Jujuy confirmó nuevos casos de Chikungunya en la provincia, elevando a 12 el total de personas que actualmente cursan la infección.
Según explicó el secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, se detectaron tres nuevos contagios: dos en Aguas Calientes y uno en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña. De este modo, la distribución actual es de 8 casos en Aguas Calientes, 2 en Perico, 1 en Caimancito y 1 en San Salvador.
Desde la cartera sanitaria aclararon que todos los pacientes se encuentran estables, con síntomas leves a moderados y bajo seguimiento médico, sin necesidad de internación.
Ante este escenario, especialistas remarcaron la importancia de intensificar las medidas de prevención en los hogares. El infectólogo Gustavo Echenique advirtió que el mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir el virus, tiene un radio de acción reducido.
“Se mueve en un rango de 100 metros, por lo que el mosquito que nos pica nació en nuestra casa o en la del vecino”, explicó, subrayando que la clave está en eliminar criaderos de agua estancada tanto dentro como fuera de las viviendas.
El Chikungunya se caracteriza principalmente por fiebre y un fuerte dolor articular, que puede resultar incapacitante. Según detalló el especialista, estos dolores pueden afectar tanto grandes como pequeñas articulaciones, dificultando incluso actividades cotidianas.
La enfermedad puede atravesar distintas etapas:
Además, aunque no es lo habitual, pueden presentarse complicaciones como procesos inflamatorios en órganos, incluyendo afecciones cardíacas, neurológicas o renales.
Frente a la aparición de fiebre, dolor muscular o articular, cefalea o malestar general, las autoridades recomiendan asistir a un CAPS o centro de salud, y:
No automedicarse
No tomar aspirina ni ibuprofeno
No aplicarse inyecciones
No demorar la consulta médica
Acudir de inmediato a un centro de salud
Utilizar paracetamol solo bajo indicación médica
Desde el Ministerio de Salud de Jujuy insistieron en que las principales medidas para frenar la propagación son el descacharrado, el uso de repelente y la consulta temprana ante síntomas.
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