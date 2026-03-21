Confirman más casos de chikungunya en Jujuy: ya son 12 los infectados

El Ministerio de Salud de Jujuy confirmó nuevos casos de Chikungunya en la provincia, elevando a 12 el total de personas que actualmente cursan la infección.

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Según explicó el secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, se detectaron tres nuevos contagios: dos en Aguas Calientes y uno en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña . De este modo, la distribución actual es de 8 casos en Aguas Calientes, 2 en Perico, 1 en Caimancito y 1 en San Salvador.

Desde la cartera sanitaria aclararon que todos los pacientes se encuentran estables, con síntomas leves a moderados y bajo seguimiento médico, sin necesidad de internación.

Ante este escenario, especialistas remarcaron la importancia de intensificar las medidas de prevención en los hogares. El infectólogo Gustavo Echenique advirtió que el mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir el virus, tiene un radio de acción reducido.

“Se mueve en un rango de 100 metros, por lo que el mosquito que nos pica nació en nuestra casa o en la del vecino”, explicó, subrayando que la clave está en eliminar criaderos de agua estancada tanto dentro como fuera de las viviendas.

Chikungunya Casos de chikungunya en Jujuy.

Síntomas y evolución de la enfermedad

El Chikungunya se caracteriza principalmente por fiebre y un fuerte dolor articular, que puede resultar incapacitante. Según detalló el especialista, estos dolores pueden afectar tanto grandes como pequeñas articulaciones, dificultando incluso actividades cotidianas.

La enfermedad puede atravesar distintas etapas:

Fase aguda: dolor intenso durante unos 15 días

dolor intenso durante unos 15 días Fase subaguda: molestias que pueden extenderse hasta 3 meses

molestias que pueden extenderse hasta 3 meses Fase crónica: en algunos casos, los síntomas pueden persistir hasta 3 años

Además, aunque no es lo habitual, pueden presentarse complicaciones como procesos inflamatorios en órganos, incluyendo afecciones cardíacas, neurológicas o renales.

Qué hacer ante los síntomas

Frente a la aparición de fiebre, dolor muscular o articular, cefalea o malestar general, las autoridades recomiendan asistir a un CAPS o centro de salud, y:

No automedicarse

No tomar aspirina ni ibuprofeno

No aplicarse inyecciones

No demorar la consulta médica

Acudir de inmediato a un centro de salud

Utilizar paracetamol solo bajo indicación médica

Desde el Ministerio de Salud de Jujuy insistieron en que las principales medidas para frenar la propagación son el descacharrado, el uso de repelente y la consulta temprana ante síntomas.