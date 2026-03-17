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17 de marzo de 2026 - 11:51
Salud.

Chikungunya en el NOA: Salvador Mazza concentra el 66% de los casos de Salta

La situación en Salvador Mazza preocupa en el norte argentino por la circulación viral en frontera y la cantidad de casos de Chikungunya creciente en Bolivia.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El 66% de los casos de Chikungunya de Salta se registran en Salvador Mazza

El 66% de los casos de Chikungunya de Salta se registran en Salvador Mazza

El avance del chikungunya en el NOA suma un nuevo foco de atención en la región. Mientras Jujuy confirmó en las últimas horas 9 casos en Aguas Calientes, Caimancito y Perico, en la provincia de Salta la situación más delicada se concentra en Salvador Mazza, donde se registra el 66% de todos los contagios provinciales.

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Según informó el Ministerio de Salud Pública salteño, Salvador Mazza acumula 96 casos, una cifra que representa dos tercios de las notificaciones de chikungunya en toda la provincia. El dato se da en un contexto de fuerte vigilancia sanitaria en la frontera norte, por la circulación viral en Bolivia y por el movimiento permanente de personas entre ambos lados del límite internacional.

Embed - Salvador Mazza concentra el 66% de los casos de Chikungunya de Salta

Qué pasa en Salta y por qué Salvador Mazza concentra la mayor preocupación

La provincia de Salta ya supera los 150 casos confirmados de chikungunya en el actual período de vigilancia, con una concentración muy marcada en el norte provincial. Después de Salvador Mazza, las localidades con más casos son Aguas Blancas, con 24, y San Ramón de la Nueva Orán, con 13. También se notificaron contagios en Tartagal, Embarcación, Joaquín V. González, Salta Capital, Cerrillos, Rosario de la Frontera y Campo Quijano.

En Salvador Mazza, las autoridades sanitarias realizaron una reunión interinstitucional para reforzar la respuesta local. Allí definieron priorizar la atención de pacientes febriles en el hospital de la localidad y fortalecer las acciones de control en escuelas y barrios. El director general de Coordinación Epidemiológica de Salta, Francisco García Campos, describió a esa ciudad como “la localidad con mayor transmisión” y la vinculó directamente con lo que ocurre del otro lado de la frontera.

El vínculo con Jujuy y la vigilancia en el norte argentino

La situación de Salvador Mazza no es un dato aislado para Jujuy. Desde fines de febrero, el Ministerio de Salud jujeño ya venía reforzando controles por el aumento de cuadros febriles y la circulación de chikungunya en Salta y Bolivia. En ese momento, la propia cartera sanitaria jujeña advirtió que el brote en la región boliviana de Bermejo correspondía al virus chikungunya y que en Salta ya había contagios en localidades del norte, varias de ellas con antecedente de viaje a Bolivia.

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