Mitos y verdades del frío: un médico reveló por qué nos enfermamos

El frío no enferma por sí solo, pero sí favorece las condiciones para que aumenten los contagios de virus respiratorios durante el invierno. Así lo explicó a TodoJujuy el médico clínico Ramiro Heredia, al referirse a uno de los mitos más comunes de esta época del año.

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Ante la consulta sobre si el frío enferma, el médico fue claro: la respuesta es no . Sin embargo, explicó que las bajas temperaturas generan un contexto que puede facilitar la transmisión de enfermedades respiratorias.

“Existen muchos patógenos, generalmente virus, que generan casos durante todo el año, pero generan picos estacionales. Por ejemplo, en otoño o en invierno aumentan los casos de estos virus respiratorios”, señaló Heredia.

Entre los virus que suelen circular con mayor frecuencia en esta época mencionó al rinovirus, el virus de la gripe o influenza, el COVID y el virus sincicial respiratorio.

Síntomas de Covid-19 Síntomas de Covid-19.

Por qué aumentan los contagios en invierno

Heredia explicó que durante los días fríos las personas suelen permanecer más tiempo en espacios cerrados para conservar el calor. Esa situación, sumada a la menor ventilación, favorece la circulación de virus.

“Cuando baja la temperatura estamos encerrados en ambientes más tiempo tratando de preservar el calor, ventilamos menos, y eso favorece que los virus proliferen más”, indicó el médico clínico.

En ese sentido, remarcó que el problema no es el frío en sí mismo, sino las condiciones que se generan alrededor: ambientes cerrados, poca renovación de aire y mayor cercanía entre personas.

La importancia de ventilar los ambientes

Uno de los puntos centrales para prevenir contagios durante el invierno es mantener una ventilación adecuada, incluso cuando hace mucho frío.

“Lo aprendimos mucho con el COVID. Sabemos que los virus respiratorios se transmiten por fómites, es decir superficies que contaminamos, como una mesa o algo que tocamos y luego toca otra persona, y principalmente por gotas que eliminamos cuando tosemos, hablamos o cantamos”, explicó Heredia.

El médico sostuvo que abrir ventanas o puertas durante algunos minutos ayuda a disminuir la carga viral en el ambiente. “La ventilación cruzada, si abrimos dos lugares aunque sea un rato por hora, hace que baje la carga de virus del ambiente, recambia el aire, baja el riesgo de exposición al monóxido de carbono y aparte nos sentimos más cómodos”, afirmó.

Para tener en cuenta Cómo ventilar la casa para evitar enfermedades respiratorias, según la OMS.

Hábitos para prevenir enfermedades respiratorias

Heredia también enumeró una serie de hábitos que ayudan a reducir el riesgo de infecciones durante el invierno. Entre ellos destacó la vacunación, el lavado frecuente de manos y la ventilación de los ambientes.

Las recomendaciones incluyen vacunarse, mantener el lavado frecuente de manos y ventilar los ambientes cerrados.

También recomendó toser y estornudar en el pliegue del codo, usar barbijo para evitar contagiar a las personas que nos rodean, no compartir utensilios, mantener hábitos saludables y realizar actividad física.

“Todo eso siempre nos baja el riesgo de tener infecciones y nos mejora la aptitud física del sistema inmune”, remarcó el médico.

Prevenir sin dejar de cuidarse del frío

La recomendación no es exponerse a las bajas temperaturas, sino evitar que el invierno se convierta en un escenario ideal para la transmisión de virus respiratorios. Abrigar bien el cuerpo, ventilar los espacios y sostener medidas básicas de higiene son claves para atravesar la temporada con menos riesgos.