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17 de abril de 2026 - 10:16
Salud.

Suben los casos de gripe en Jujuy: hay 125 contagios de influenza y 29 casos de COVID

El secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud de Jujuy, Javier Cadar, advirtió sobre el aumento de virus respiratorios.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Gripe - Jujuy | Foto de archivo

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“Es una de las cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta porque están aumentando los casos de gripe”, señaló el funcionario al referirse al escenario epidemiológico actual.

Qué pasa con los virus respiratorios en Jujuy

Cadar explicó que la circulación de gripe era esperable para esta época del año, aunque remarcó la necesidad de reforzar la atención frente a los síntomas respiratorios. “Es esperado en la época del año que estamos”, sostuvo, y agregó que “hay que prestar atención a todos los síntomas, especialmente respiratorios”.

Además, llevó tranquilidad al señalar que, por ahora, no se registran cuadros de gravedad vinculados a estos contagios. “Dentro de todo, hasta ahora no tenemos ninguna gravedad por el momento”, afirmó.

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Los números actuales de influenza y COVID en Jujuy

Según precisó el funcionario, la provincia tiene al día de la fecha 125 casos de influenza y 29 casos de COVID-19, en el marco del monitoreo que se realiza sobre los distintos virus respiratorios.

“Se siguen haciendo test virus respiratorios, todo lo que es el panel de virus respiratorios, tomas de muestras en los pacientes que por ahí van a distintos lugares, puestos de salud, sanatorios y hospitales para que se analicen las muestras”, explicó. Ese trabajo permite determinar si los cuadros corresponden a COVID-19, influenza u otros virus respiratorios.

"Son los casos más o menos que tenemos para la fecha de influenza, que es la gripe que esperábamos en esta etapa", remarcó dando cuenta de una situación controlada pero que requiere atención.

Recomendaciones ante los casos de virus respiratorios

Ante este panorama, desde el Ministerio de Salud insistieron en la importancia de consultar ante la aparición de síntomas y no minimizar cuadros respiratorios, sobre todo en un contexto de mayor circulación viral. Continúan con toma de muestras y análisis en hospitales, sanatorios y puestos de salud, para detectar a tiempo el tipo de virus que afecta a cada paciente.

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