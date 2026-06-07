Segunda persona en recibir la eutanasia en Uruguay: quién era Pablo Canepa

No toleraba el dolor en su cuerpo y luchó hasta conseguir esa paz. Pablo Cánepa , uruguayo de 39 años, falleció tras acceder a la eutanasia luego de pasar cuatro años postrado por una enfermedad del cerebelo. Su historia se volvió emblemática durante el debate que derivó en la aprobación de la norma, vigente desde octubre y aplicada desde las últimas semanas.

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Cánepa atravesaba un cuadro de ataxia cerebelosa idiopática , una patología rara, incurable e irreversible , que lo dejó completamente inmovilizado: solo podía mover los dedos de su mano derecha. Pese a estar consciente, su familia relató que el dolor y el deterioro eran constantes, y que repetía que quería morir.

Su situación se transformó en uno de los casos más mencionados durante la discusión parlamentaria de la eutanasia en Uruguay, que finalmente fue aprobada en octubre y reglamentada meses después.

Cánepa se convirtió en la segunda persona en acceder legalmente a la eutanasia en Uruguay. El primer caso conocido públicamente correspondió a una mujer que padecía cáncer de páncreas con metástasis avanzada en distintos órganos.

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El mensaje de su familia tras la despedida

La muerte de Pablo fue comunicada por su hermano, Eduardo Cánepa, a través de una publicación en redes sociales: “Rodeado del amor de su familia y amigos, Pablo partió ayer de este mundo. Se despidió con el humor que lo caracteriza hasta sus últimos minutos. Lo vamos a extrañar mucho”.

El posteo también incluyó un enlace a un video de homenaje que recorre momentos de su vida y de sus vínculos familiares.

Cómo es la ley de eutanasia en Uruguay

Según lo informado en Uruguay, la normativa establece que el procedimiento es un derecho para personas mayores de edad “psíquicamente aptas” que padezcan una patología incurable e irreversible, y que atraviesen “sufrimientos que les resulten insoportables”.

Tras la reglamentación y la publicación del protocolo sanitario, el sistema de salud quedó habilitado para iniciar los procedimientos.

“Fue un proceso muy ágil”, contó su hermano

Eduardo Cánepa indicó al diario uruguayo El País que el acceso a la eutanasia en el caso de Pablo fue “muy ágil” y destacó el acompañamiento del equipo médico, al que definió como humano y profesional.

Además, señaló que las autoridades de la mutualista que lo asistía se acercaron a apoyar a la familia, algo que —según sus palabras— les generó alivio en un momento extremo.

Pablo Cánepa, uno de los impulsores de la ley de Eutanasia en Uruguay (1)

El sufrimiento “insoportable” y el pedido más difícil

En entrevistas previas, la madre de Pablo, Mónica Silva, había contado el impacto del pedido de su hijo: que lo ayudara a morir. “Esa frase me atravesó el corazón”, dijo en una nota con el noticiero Telemundo de Canal 12, donde explicó el conflicto entre el dolor emocional de una madre y la autonomía de su hijo adulto.

Durante el debate parlamentario, también se difundieron reflexiones del propio Cánepa sobre su situación y su deseo de “descansar”, al describir la muerte como una forma de paz.