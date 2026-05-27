miércoles 27 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de mayo de 2026 - 12:41
Política.

Eutanasia en Argentina: qué propone el proyecto presentado en Diputados

El diputado Esteban Paulón presentó una iniciativa para regular la eutanasia y la muerte asistida en casos de enfermedades graves en la Argentina.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Eutanasia en Argentina El proyecto propone crear un régimen de “Muerte Voluntaria Médicamente Asistida” con cobertura obligatoria en el sistema de salud.

Eutanasia en Argentina

El proyecto propone crear un régimen de “Muerte Voluntaria Médicamente Asistida” con cobertura obligatoria en el sistema de salud.

Proyecto de ley de eutanasia en Argentina: Esteban Paulón, diputado nacional del bloque Provincias Unidas. Foto Cámara de Diputados

Proyecto de ley de eutanasia en Argentina: Esteban Paulón, diputado nacional del bloque Provincias Unidas.

Foto Cámara de Diputados

Un proyecto para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en Argentina fue presentado en la Cámara de Diputados por el legislador socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas. La iniciativa busca crear un régimen de “Muerte Voluntaria Médicamente Asistida” para personas con enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos imposibilitantes.

Lee además
En qué países es legal la eutanasia y qué pasa en Argentina.  
Sociedad.

En qué países se permite la eutanasia y cómo se regula en la Argentina
Película de Netflix.
Streaming.

Qué película de Netflix volvió a ser tendencia tras el caso de Noelia Castillo y la eutanasia

La propuesta plantea reconocer el derecho de una persona a solicitar y recibir asistencia médica para morir de manera voluntaria, siempre que atraviese una situación de sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. El proyecto también propone modificar el Código Penal, la Ley de Derechos del Paciente y el Código Civil y Comercial.

Quién presentó el proyecto de eutanasia

El proyecto fue presentado por Esteban Paulón, diputado nacional del socialismo dentro del bloque Provincias Unidas. La iniciativa lleva el nombre de “Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida” y busca abrir el debate parlamentario sobre la eutanasia y la muerte asistida en el país.

Según los fundamentos del texto, el objetivo es garantizar la autonomía de las personas en el final de la vida y evitar sufrimientos considerados incompatibles con la dignidad humana. Paulón sostuvo que el Estado debe regular el procedimiento para proteger a las personas de presiones indebidas y asegurar que la decisión sea libre, informada y voluntaria.

Qué diferencia hay entre eutanasia y muerte asistida

El proyecto establece dos modalidades dentro de la llamada “Asistencia Médica para Morir”.

La eutanasia es definida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud competente, a pedido libre, informado y reiterado del paciente.

La muerte asistida, en cambio, contempla que el profesional de la salud prescriba o provea la sustancia, pero que sea el propio paciente quien se la autoadministre.

En ambos casos, la iniciativa exige que se cumplan requisitos médicos, legales y de consentimiento antes de autorizar el procedimiento.

Esteban Paulón
Proyecto de ley de eutanasia en Argentina: Esteban Paulón, diputado nacional del bloque Provincias Unidas. Foto Cámara de Diputados

Proyecto de ley de eutanasia en Argentina: Esteban Paulón, diputado nacional del bloque Provincias Unidas.

Foto Cámara de Diputados

Quiénes podrían acceder

Según el proyecto, podrían solicitar la asistencia médica para morir las personas que tengan una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, siempre que esa condición genere sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable.

Además, la persona debería cumplir otros requisitos: tener al menos 16 años, ser argentina o contar con residencia permanente en el país por un período no menor a un año, estar en condiciones de prestar consentimiento informado y realizar el pedido de manera libre, voluntaria y sin presiones externas.

El texto también establece que la persona solicitante podrá revocar su decisión en cualquier momento del proceso.

Cómo sería el procedimiento

La iniciativa plantea que el pedido no sea automático. Para avanzar, la persona deberá realizar dos solicitudes separadas por al menos 15 días.

Durante ese proceso intervendría un médico responsable, un médico consultor independiente y un equipo interdisciplinario de consejería. Ese equipo debería estar integrado, como mínimo, por profesionales de psicología o psiquiatría, medicina paliativa y bioética clínica.

El objetivo de esa instancia sería acompañar al paciente, evaluar su capacidad de decisión y garantizar que cuente con información completa sobre su diagnóstico, pronóstico, alternativas terapéuticas, cuidados paliativos y consecuencias del procedimiento.

Cobertura médica y cuidados paliativos

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la eutanasia y la muerte asistida pasarían a formar parte del sistema de salud con cobertura obligatoria. Esto incluiría hospitales públicos, obras sociales y prepagas, sin copagos.

Además, el texto remarca que la asistencia médica para morir sería una opción excepcional dentro del proceso de cuidados al final de la vida. Por eso, el sistema sanitario debería garantizar previamente el acceso efectivo a cuidados paliativos y acompañamiento médico.

Qué pasaría con los médicos

El proyecto propone modificar el Código Penal para que no sea punible el profesional de la salud que realice una eutanasia o una muerte asistida, siempre que cumpla con todos los requisitos y procedimientos establecidos por la ley.

También contempla la objeción de conciencia individual para médicos y profesionales de la salud. Sin embargo, la iniciativa no permitiría que una institución completa se niegue a realizar el procedimiento por razones ideológicas o religiosas.

El debate en el Congreso

La eutanasia y la muerte asistida todavía están prohibidas en Argentina. Actualmente, el país reconoce el derecho de los pacientes a rechazar tratamientos médicos y a acceder a cuidados paliativos, pero la asistencia médica para morir sigue encuadrada dentro de figuras penales.

En los últimos años se presentaron varios proyectos vinculados a este tema, aunque ninguno llegó al recinto. La nueva iniciativa se suma a un debate que ya tiene antecedentes en otros países, como Uruguay, Colombia, España, Canadá, Bélgica y Países Bajos.

Paulón aseguró que hay legisladores de distintos bloques dispuestos a discutir la regulación, aunque también reconoció que habrá sectores con fuerte oposición. Por ahora, el proyecto deberá iniciar su recorrido parlamentario en comisiones antes de una eventual discusión en el recinto.

Requisitos para solicitar la eutanasia o muerte asistida

Según el proyecto presentado en Diputados, la persona que quiera acceder a la “Muerte Voluntaria Médicamente Asistida” debería cumplir estos requisitos:

  • Tener una enfermedad grave e incurable

    O atravesar un padecimiento grave, crónico e imposibilitante.

  • Sufrir de manera constante e intolerable

    El proyecto contempla sufrimiento físico o psíquico que la persona considere incompatible con una vida digna.

  • Tener al menos 16 años

    La iniciativa establece esa edad mínima para poder realizar la solicitud.

  • Ser argentino o residente permanente

    También podrían acceder personas con residencia permanente en el país por al menos un año.

  • Estar en condiciones de decidir

    La persona debe poder expresar su voluntad y prestar consentimiento informado.

  • Hacer el pedido de forma libre y voluntaria

    La solicitud no puede estar condicionada por presiones externas, amenazas o intereses de terceros.

  • Presentar dos solicitudes formales

    El proyecto exige dos pedidos separados por un plazo mínimo de 15 días.

  • Ser evaluado por profesionales de la salud

    Intervendrían un médico responsable, un médico consultor independiente y un equipo interdisciplinario.

  • Recibir información completa

    La persona debe conocer su diagnóstico, pronóstico, alternativas terapéuticas, cuidados paliativos y consecuencias del procedimiento.

  • Poder arrepentirse en cualquier momento

    La decisión podría revocarse en cualquier etapa del proceso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En qué países se permite la eutanasia y cómo se regula en la Argentina

Qué película de Netflix volvió a ser tendencia tras el caso de Noelia Castillo y la eutanasia

Uruguay reglamenta la eutanasia y fija un protocolo para su implementación

Uruguay realizó la primera eutanasia legal de su historia

Llegaron US$1000 millones del FMI y las reservas tocaron su nivel más alto desde 2019

Lo que se lee ahora
Banco Nación lanza un plan para ordenar deudas y refinanciar tarjetas.
Política.

Banco Nación activa un plan para reordenar deudas en medio del alza de la morosidad familiar

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Confirmaron el cronograma de pagos para estatales de Jujuy: cuándo cobran en junio

Hallaron a una pareja sin vida en Santa Rita: confirmaron la causa de muerte video
Jujuy.

Confirmaron la causa de muerte de la pareja hallada sin vida en Santa Rita

Imagen archivo.
Jujuy.

Se restableció la luz en toda la Quebrada

Inerrupcion Programada de luz: Los trabajos incluyen cambio de aisladores, colocación de postes y poda controlada cerca de líneas eléctricas.
Servicios.

Interrupción de energía eléctrica este miércoles 27 para el corredor San Salvador-Tilcara

En Tumbaya un auto chocó contra animales sobre la Ruta 9: hay heridos
Jujuy.

En Tumbaya un auto chocó contra animales sobre la Ruta 9: hay heridos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel