Eutanasia en Argentina: qué propone el proyecto presentado en Diputados

Proyecto de ley de eutanasia en Argentina: Esteban Paulón, diputado nacional del bloque Provincias Unidas.

El proyecto propone crear un régimen de “Muerte Voluntaria Médicamente Asistida” con cobertura obligatoria en el sistema de salud.

Un proyecto para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en Argentina fue presentado en la Cámara de Diputados por el legislador socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas . La iniciativa busca crear un régimen de “Muerte Voluntaria Médicamente Asistida” para personas con enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos imposibilitantes.

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La propuesta plantea reconocer el derecho de una persona a solicitar y recibir asistencia médica para morir de manera voluntaria, siempre que atraviese una situación de sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. El proyecto también propone modificar el Código Penal, la Ley de Derechos del Paciente y el Código Civil y Comercial.

El proyecto fue presentado por Esteban Paulón, diputado nacional del socialismo dentro del bloque Provincias Unidas . La iniciativa lleva el nombre de “ Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida ” y busca abrir el debate parlamentario sobre la eutanasia y la muerte asistida en el país.

Según los fundamentos del texto, el objetivo es garantizar la autonomía de las personas en el final de la vida y evitar sufrimientos considerados incompatibles con la dignidad humana . Paulón sostuvo que el Estado debe regular el procedimiento para proteger a las personas de presiones indebidas y asegurar que la decisión sea libre, informada y voluntaria.

Qué diferencia hay entre eutanasia y muerte asistida

El proyecto establece dos modalidades dentro de la llamada “Asistencia Médica para Morir”.

La eutanasia es definida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud competente, a pedido libre, informado y reiterado del paciente.

La muerte asistida, en cambio, contempla que el profesional de la salud prescriba o provea la sustancia, pero que sea el propio paciente quien se la autoadministre.

En ambos casos, la iniciativa exige que se cumplan requisitos médicos, legales y de consentimiento antes de autorizar el procedimiento.

Esteban Paulón Proyecto de ley de eutanasia en Argentina: Esteban Paulón, diputado nacional del bloque Provincias Unidas. Foto Cámara de Diputados

Quiénes podrían acceder

Según el proyecto, podrían solicitar la asistencia médica para morir las personas que tengan una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, siempre que esa condición genere sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable.

Además, la persona debería cumplir otros requisitos: tener al menos 16 años, ser argentina o contar con residencia permanente en el país por un período no menor a un año, estar en condiciones de prestar consentimiento informado y realizar el pedido de manera libre, voluntaria y sin presiones externas.

El texto también establece que la persona solicitante podrá revocar su decisión en cualquier momento del proceso.

Cómo sería el procedimiento

La iniciativa plantea que el pedido no sea automático. Para avanzar, la persona deberá realizar dos solicitudes separadas por al menos 15 días.

Durante ese proceso intervendría un médico responsable, un médico consultor independiente y un equipo interdisciplinario de consejería. Ese equipo debería estar integrado, como mínimo, por profesionales de psicología o psiquiatría, medicina paliativa y bioética clínica.

El objetivo de esa instancia sería acompañar al paciente, evaluar su capacidad de decisión y garantizar que cuente con información completa sobre su diagnóstico, pronóstico, alternativas terapéuticas, cuidados paliativos y consecuencias del procedimiento.

Cobertura médica y cuidados paliativos

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la eutanasia y la muerte asistida pasarían a formar parte del sistema de salud con cobertura obligatoria. Esto incluiría hospitales públicos, obras sociales y prepagas, sin copagos.

Además, el texto remarca que la asistencia médica para morir sería una opción excepcional dentro del proceso de cuidados al final de la vida. Por eso, el sistema sanitario debería garantizar previamente el acceso efectivo a cuidados paliativos y acompañamiento médico.

Qué pasaría con los médicos

El proyecto propone modificar el Código Penal para que no sea punible el profesional de la salud que realice una eutanasia o una muerte asistida, siempre que cumpla con todos los requisitos y procedimientos establecidos por la ley.

También contempla la objeción de conciencia individual para médicos y profesionales de la salud. Sin embargo, la iniciativa no permitiría que una institución completa se niegue a realizar el procedimiento por razones ideológicas o religiosas.

El debate en el Congreso

La eutanasia y la muerte asistida todavía están prohibidas en Argentina. Actualmente, el país reconoce el derecho de los pacientes a rechazar tratamientos médicos y a acceder a cuidados paliativos, pero la asistencia médica para morir sigue encuadrada dentro de figuras penales.

En los últimos años se presentaron varios proyectos vinculados a este tema, aunque ninguno llegó al recinto. La nueva iniciativa se suma a un debate que ya tiene antecedentes en otros países, como Uruguay, Colombia, España, Canadá, Bélgica y Países Bajos.

Paulón aseguró que hay legisladores de distintos bloques dispuestos a discutir la regulación, aunque también reconoció que habrá sectores con fuerte oposición. Por ahora, el proyecto deberá iniciar su recorrido parlamentario en comisiones antes de una eventual discusión en el recinto.

Requisitos para solicitar la eutanasia o muerte asistida

Según el proyecto presentado en Diputados, la persona que quiera acceder a la “Muerte Voluntaria Médicamente Asistida” debería cumplir estos requisitos: