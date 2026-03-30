En qué países se permite la eutanasia y cómo se regula en la Argentina

En qué países es legal la eutanasia y qué pasa en Argentina.

La eutanasia se describe como el acto médico mediante el cual se interrumpe la vida de un paciente que enfrenta una enfermedad irreversible , causando un sufrimiento intenso y prolongado , ya sea físico o emocional , y que solicita de manera explícita y sin ambigüedades que se lleve a cabo.

Política. Uruguay: la Cámara de Diputados aprobó la ley que autoriza la eutanasia

El caso de Noelia Castillo Ramos volvió a colocar esta práctica en el centro de la discusión pública , generando eco y controversia en distintos países alrededor del mundo.

La joven española, de 25 años , sufre un trastorno insoportable, grave, crónico y limitante , que no presenta mejoría con ningún tratamiento disponible . Debido a esta situación, en abril de 2022 solicitó formalmente la autorización para acceder a la eutanasia .

La eutanasia es la intervención médica voluntaria que acelera la muerte de un paciente con una enfermedad terminal o incurable para evitar el sufrimiento.

El camino hacia esa autorización fue complejo y tortuoso . La joven debió enfrentar un proceso judicial prolongado , incluso en disputa con su propio padre , quien agotó recursos legales en tribunales españoles y también en instancias internacionales . Finalmente, la Justicia resolvió a favor de su petición, permitiéndole avanzar con su decisión .

En España, la eutanasia se encuentra permitida por la ley y se rige bajo la Ley Orgánica 3/2021, un marco legal que ubica al país entre los pocos en el mundo que autorizan la asistencia médica para morir en situaciones de enfermedades graves, irreversibles o dolencias crónicas que provocan sufrimiento intenso.

Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que recibió la eutanasia en España.

No obstante, España no es la única nación donde este procedimiento tiene respaldo legal: existen al menos otros nueve países que también lo autorizan y cuentan con regulaciones específicas que establecen sus condiciones y protocolos.

Uno por uno, todos los países en donde la eutanasia es legal

Países Bajos se convirtió en pionero al reconocer legalmente el “derecho a morir”. En 2002, eliminó las sanciones penales sobre la eutanasia, una práctica que ya se llevaba a cabo desde hacía años bajo ciertos criterios judiciales específicos.

El país también definió requisitos más estrictos: el paciente debe experimentar un sufrimiento extremo e irreversible y haber manifestado de manera inequívoca su deseo de terminar con su vida.

Países Bajos y Bélgica lideran la legalización de la eutanasia desde 2002.

Ese mismo año, Países Bajos fue el primero en aprobar tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Según los datos de las Comisiones Regionales de Control de la Eutanasia, en 2025 se documentaron 10.341 procedimientos.

Bélgica se convirtió en el segundo país del mundo en autorizar la eutanasia, también en 2002. Su legislación establece requisitos muy estrictos: el procedimiento solo puede realizarse si el paciente formula una solicitud libre y consciente, padece un sufrimiento físico o psicológico intenso e irreversible, y posee capacidad plena para tomar decisiones sobre su vida.

En 2014, la normativa se amplió, posicionando a Bélgica como la primera nación en permitir la eutanasia en menores sin restricción de edad. Dos años después, se registró el primer procedimiento en un paciente infantil. Según la Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia, durante 2025 se contabilizaron 4.486 casos de muerte asistida en el país.

La eutanasia es legal y está reglamentada en 10 países.

En Luxemburgo, la práctica de la eutanasia está legalmente autorizada desde 2009 y se puede llevar a cabo en pacientes que padezcan enfermedades graves e irreversibles, siempre que exista un consentimiento explícito y una evaluación médica previa.

En Colombia, la eutanasia fue inicialmente despenalizada en 1997 por la Corte Constitucional y posteriormente reglamentada en 2015, habilitando su aplicación en personas que sufren enfermedades severas e incurables que provocan dolor intenso, incluso cuando no se encuentran en fase terminal.

Por otra parte, el suicidio médicamente asistido —procedimiento en el que es el propio paciente quien realiza la acción que culmina con la vida— fue despenalizado en 2022 por el mismo tribunal, reconociéndolo como un derecho vinculado a morir con dignidad.

La eutanasia es legal en Nueva Zelanda desde 2021, bajo la Ley de Elección del Fin de la Vida.

No obstante, a diferencia de la eutanasia, que cuenta con protocolos claros y regulación específica, este procedimiento aún carece de un marco legal definido que determine cómo debe aplicarse correctamente.

En ese escenario, la psicóloga de 30 años Catalina Giraldo enfrenta un proceso judicial histórico, tras convertirse en la primera persona en solicitar formalmente acceso a este tipo de asistencia.

Por otra parte, en Canadá, desde 2016 existe un sistema de asistencia médica para morir, que abarca tanto la eutanasia como el suicidio asistido, regulado bajo criterios estrictos, entre ellos que el paciente experimente un sufrimiento intolerable y que haya sido evaluado por profesionales de la salud.

En Nueva Zelanda, la eutanasia se volvió legal a partir de 2021 tras un referéndum nacional, y su aplicación está limitada a pacientes con enfermedades terminales que cumplan con criterios médicos y legales específicos.

El debate sobre la eutanasia en Argentina enfrenta obstáculos religiosos y sociales.

Por su parte, en Portugal la legislación fue aprobada en 2023, autorizando la eutanasia en circunstancias concretas, aunque su puesta en práctica se ha ido realizando de manera gradual, con normas detalladas que regulan cada paso del procedimiento.

En el caso de Latinoamérica, Ecuador despenalizó esta práctica en 2024 mediante un fallo de la Corte Constitucional, permitiendo su utilización únicamente en situaciones excepcionales y definidas legalmente.

Uruguay se convirtió en el país más reciente de la región en regular la eutanasia, tras la aprobación de la ley de “muerte digna” por parte del Senado en octubre de 2025, posicionándose como el primer país latinoamericano en legalizarla mediante legislación.

Situación en Argentina

Cuatro proyectos de ley en el Congreso argentino buscan regular la eutanasia y el suicidio asistido, pero no logran consenso parlamentario.

En Argentina, ni la eutanasia ni el suicidio asistido están permitidos legalmente. Aun así, en 2012 se sancionó la Ley 26.742, conocida como la norma de “muerte digna”.

Esta ley faculta a quienes padecen enfermedades terminales o irreversibles a rechazar ciertos tratamientos médicos, incluyendo hidratación o nutrición artificial, en casos donde estos procedimientos solo prolongan la vida sin mejorar la calidad de la misma. Sin embargo, no autoriza ninguna práctica destinada a causar la muerte de manera activa.