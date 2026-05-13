Boom del magnesio: todo lo que no sabías de este mineral y cómo ayuda a dormir mejor

El magnesio generó un boom en las redes y hoy en día es uno de los minerales más buscados por sus posibles beneficios sobre el descanso y el bienestar general. Sin embargo, especialistas advierten que una gran parte de los adultos no alcanza las cantidades recomendadas , lo que puede impactar en la calidad del sueño, la salud cardiovascular y la función muscular.

Salud y alimentos. El magnesio es tendencia entre quienes buscan dormir mejor: ¿Cuáles son sus beneficios?

Salud y alimentos. ¿Es saludable comer palta todos los días? la palabra de los expertos

El magnesio es un mineral esencial que participa en más de 300 reacciones enzimáticas del cuerpo, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH). Interviene en procesos como: Función muscular y nerviosa, s íntesis de proteínas, p roducción de energía, r egulación de la glucosa en sangre, c ontrol de la presión arterial, s íntesis de ADN y m antenimiento de huesos.

De acuerdo a datos citados en un informe de Infobae, entre el 45% y el 50% de los adultos en países occidentales no consumen lo recomendado, lo que puede generar consecuencias a mediano y largo plazo.

Según el NIH, las necesidades diarias varían por edad y sexo:

Mujeres 19 a 30 años: 310 mg/día

310 mg/día Hombres 19 a 30 años: 400 mg/día

400 mg/día Mujeres desde 31 años: 320 mg/día

320 mg/día Hombres desde 31 años: 420 mg/día

Qué pasa si falta magnesio: las consecuencias más frecuentes

El déficit sostenido puede afectar distintos sistemas. Entre los efectos asociados a una ingesta insuficiente se mencionan:

Mayor riesgo cardiovascular

Hipertensión

Resistencia a la insulina

Alteraciones del sueño

Problemas en huesos y músculos

Además, señalan que el déficit puede estar relacionado con una dieta insuficiente, pero también con enfermedades que dificultan la absorción, como enfermedad de Crohn o enfermedad renal crónica.

Alimentos con magnesio

Magnesio y sueño: cómo puede ayudar a descansar mejor

Uno de los puntos que impulsó el “boom” del magnesio es su relación con el descanso. El mineral participa en mecanismos vinculados a la relajación y al equilibrio del sistema nervioso, además de estar relacionado con procesos que influyen en la producción de melatonina.

Un ensayo clínico publicado en 2025 en la revista científica Nature and Science of Sleep indicó que la suplementación con magnesio bisglicinato durante ocho semanas mostró mejoras en adultos con mala calidad de sueño, incluyendo:

Menor gravedad del insomnio

Menor latencia para conciliar el sueño

Mejor eficiencia del descanso

Importante: si hay enfermedades intestinales, renales, o si se está tomando medicación, lo indicado es consultar con un profesional antes de suplementar.

Alimentos con magnesio: opciones para sumar todos los días

Especialistas citados en el informe remarcan que, antes de recurrir a suplementos, la estrategia más sostenida es mejorar la alimentación con fuentes naturales de magnesio, sobre todo de origen vegetal.

Entre las opciones más recomendadas aparecen:

Semillas de calabaza (156 mg por 28 g, cubren entre 37% y 40% del valor diario)

(156 mg por 28 g, cubren entre 37% y 40% del valor diario) Semillas de chía

Almendras tostadas

Espinaca hervida

Castañas de cajú

Maní

Cereales integrales

Leche de soja

Frijoles negros

Citrato de magnesio en polvo o pastillas de venta libre

Ideas simples para incorporarlo