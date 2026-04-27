Cuánta palta se consume en Argentina y qué lugar ocupa Jujuy en el mercado

La palta dejó de ser un producto ocasional para convertirse en un alimento cada vez más presente en la mesa de los argentinos. Con mayor demanda y disponibilidad durante todo el año, este fruto gana terreno en el mercado y también en la producción nacional.

De acuerdo a datos del Mercado Central de Buenos Aires, cada año ingresan en promedio más de 8.400 toneladas de palta provenientes de distintas regiones productoras del país, con fuerte presencia del norte argentino.

Además de vitamina D, la palta es una excelente fuente de vitaminas C, E, K y ácido fólico, que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud celular. Palta - Foto de archivo: Todo Jujuy

Producción de palta en Jujuy: El abastecimiento se divide según la época. Durante los meses de mayo a septiembre, la oferta es mayormente nacional, con producción proveniente de Tucumán, Jujuy, Salta, Corrientes y Misiones. En cambio, fuera de esa temporada, el mercado se completa con importaciones, principalmente desde Chile, Brasil y Perú.

En ese esquema, Jujuy forma parte del mapa productivo con una participación menor en volumen, pero sostenida dentro del circuito del NOA. En abril, por ejemplo, la provincia representó cerca del 6,7% de los ingresos de palta al mercado, en un contexto donde predominan los productos importados. La principal zona productora del país es justamente el Noroeste Argentino, donde las condiciones climáticas favorecen el desarrollo del cultivo. Allí se destaca la variedad Hass, la más valorada a nivel mundial por su calidad y la que domina tanto en la producción local como en las importaciones. El crecimiento del consumo responde a varios factores: una mayor incorporación en la alimentación diaria, la tendencia hacia hábitos más saludables y la posibilidad de conseguir palta durante todo el año.

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