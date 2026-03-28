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28 de marzo de 2026 - 16:58
Producción.

El 30% de la pitahaya del país sale de Jujuy: la fruta que gana terreno en Argentina

Con producción en crecimiento en el norte, la pitahaya se posiciona como una fruta emergente y suma cada vez más presencia en el mercado nacional.

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Con su color intenso, sabor dulce y alto valor nutricional, gana cada vez más presencia en el mercado interno, especialmente en el Mercado Central de Buenos Aires, donde comienza a consolidarse como una fruta emergente.

Jujuy, protagonista en la producción

En este crecimiento, el norte argentino cumple un rol clave. Provincias como Jujuy, Salta y Tucumán avanzan en el desarrollo del cultivo, con condiciones climáticas favorables y acompañamiento técnico.

Según datos del Mercado Central, Jujuy representa el 30,90% de la producción nacional, ubicándose como uno de los principales actores del país, solo por detrás de Misiones. Este posicionamiento refleja el avance de una actividad que, hasta hace pocos años, tenía una presencia marginal en la región.

De fruta importada a producción local

Durante mucho tiempo, la pitahaya ingresaba al país principalmente desde Centroamérica. Sin embargo, en los últimos años comenzó a desarrollarse una producción nacional que permite ampliar la oferta. Actualmente, la producción se concentra en el norte y el Litoral, con una estrategia que combina fruta local e importada para sostener la disponibilidad durante todo el año.

Un mercado que empieza a consolidarse

El crecimiento de la pitahaya no solo depende de la producción, sino también de la demanda. Especialistas del sector destacan que el desarrollo de esta cadena requiere fortalecer el vínculo entre productores y mercado. “Para que haya desarrollo productivo tiene que haber mercado, y ese mercado se construye también acá”, señaló el ingeniero agrónomo Mariano Winograd, uno de los impulsores del cultivo en el país.

Uno de los desafíos principales es garantizar un producto que cumpla con las expectativas del consumidor. “La satisfacción del consumidor es fundamental. En frutas, eso significa cumplir con la calidad”, remarcó Winograd.

En ese sentido, la producción local busca diferenciarse por sabor y calidad, en un mercado cada vez más exigente.

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