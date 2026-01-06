martes 06 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de enero de 2026 - 16:46
Nutrición.

Qué frutas conviene comer en verano en Jujuy para hidratarse mejor

Frutas, verduras, hidratación y comidas livianas: un especialista explicó cómo adaptarse a las altas temperaturas sin descuidar la salud.

Fruta - Mercado |Foto de archivo: Todo Jujuy

Fruta - Mercado |Foto de archivo: Todo Jujuy

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, la alimentación necesita algunos ajustes. Así lo explicó Waltar Villegas, licenciado en Nutrición de Jujuy, quien dio una serie de recomendaciones para comer mejor en los días de calor, priorizando la hidratación y los alimentos frescos.

Lee además
la tendencia de hacer anti propositos para ser mas feliz este ano nuevo
Reflexiónes filosóficas

La tendencia de hacer "anti propósitos" para ser más feliz este año nuevo
la doctora youtube: una medica jujena explica los cambios del embarazo desde las primeras semanas
Salud.

"La doctora YouTube": una médica jujeña explica los cambios del embarazo desde las primeras semanas

“El cuerpo pierde agua todo el tiempo, no solo cuando transpiramos. Perdemos agua al respirar, al hablar y a través de toda la piel”, señaló el especialista, y remarcó que por eso hidratarse correctamente es clave en verano.

Frutas y verduras de estación: aliadas del verano

Villegas explicó que la naturaleza ofrece en esta época alimentos con alto contenido de agua, ideales para afrontar el calor. “Sandía, melón, manzana, pera, durazno, mango. Son frutas que hidratan y además invitan a masticar más, lo que ayuda a sentirse saciado”, detalló.

Lo mismo ocurre con las verduras de estación, como zapallito y zucchini, que suelen estar más accesibles y permiten preparaciones frescas. “En verano es ideal aprovechar ensaladas, salpicones y comidas frías”, indicó.

También destacó que la mezcla de frutas y verduras en una misma preparación es cada vez más común, aunque no sea tradicional en todas las mesas.

Las 10 frutas que debemos consumir este verano 2025 según la inteligencia artificial
Frutas - Foto de archivo: Todo Jujuy

Frutas - Foto de archivo: Todo Jujuy

Hidratación antes que hambre

El nutricionista advirtió que sentir sed ya es una señal de deshidratación, por lo que recomendó tomar agua de manera regular, aun sin sensación de sed.

Respecto al apetito, explicó que es normal que disminuya con el calor, pero eso no debe llevar a saltearse comidas. “No tener hambre y vivir a mate todo el día puede generar ansiedad que después se paga con picoteos de harinas y azúcar”, alertó.

No saltear comidas y respetar horarios

Uno de los puntos centrales fue la importancia de mantener una rutina. “Desayunar, almorzar, merendar y cenar. Al menos cuatro comidas diarias”, sostuvo Villegas.

Saltarse el almuerzo o la cena, explicó, suele derivar en exceso de masas, facturas o snacks durante la tarde o la noche, lo que termina afectando al organismo.

Además, recomendó comer de manera consciente, sin pantallas y en un clima tranquilo. “La comida es un momento de encuentro y eso también mejora la digestión”, afirmó.

El estrés también influye en la alimentación

El especialista explicó que el estrés tiene un impacto directo en el cuerpo. “Puede inhibir el apetito o generar ansiedad, aumentar el cortisol y favorecer la acumulación de grasa”, señaló.

En ese sentido, destacó que muchas personas bajan de peso durante las vacaciones no solo por lo que comen, sino porque están más relajadas, duermen mejor y escuchan más a su cuerpo.

Para manejar el estrés, recomendó incorporar actividad física y aprovechar el verano para desacelerar el ritmo diario.

Embed - WALTER VILLEGAS

Recomendaciones simples para empezar a cuidarse

Como pautas básicas para el verano, Villegas sugirió:

  • Mantener las cuatro comidas diarias.

  • Incluir frutas y verduras de estación todos los días.

  • Priorizar comidas frescas y livianas.

  • Desayunos suaves, como yogur con cereales, tostadas con queso o huevo.

  • Frutas o gelatina casera como colaciones.

  • Cenas livianas, principalmente con ensaladas.

“Son cambios simples, pero sostenidos, que ayudan mucho a atravesar el verano de una forma más saludable”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La tendencia de hacer "anti propósitos" para ser más feliz este año nuevo

"La doctora YouTube": una médica jujeña explica los cambios del embarazo desde las primeras semanas

Tormentas eléctricas en Jujuy: qué precauciones tomar en el cerro para evitar tragedias

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Alerta por peligro extremo de incendios: qué pasa en Jujuy

Lo que se lee ahora
En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Tiempo.

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Rutas intransitables (Foto de archivo).
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay cuatro cortes totales

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Tiempo.

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Gabriel fue atropellado y el conductor se dio a la fuga.
Irresponsabilidad.

Alto Comedero: atropellaron a un joven que volvía del pesebre y el conductor se dio a la fuga

Hallazgo del cuerpo en el canal de Perico video
Policiales.

Reconocieron el cuerpo hallado en el canal de Perico: era buscado desde el 1 de enero

Hallaron un cuerpo en el canal de la muerte de Perico video
Policiales.

Hallaron un cuerpo en el "canal de la muerte" de Perico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel