Qué frutas conviene comer en verano en Jujuy para hidratarse mejor

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, la alimentación necesita algunos ajustes. Así lo explicó Waltar Villegas , licenciado en Nutrición de Jujuy, quien dio una serie de recomendaciones para comer mejor en los días de calor , priorizando la hidratación y los alimentos frescos.

“El cuerpo pierde agua todo el tiempo, no solo cuando transpiramos. Perdemos agua al respirar, al hablar y a través de toda la piel”, señaló el especialista, y remarcó que por eso hidratarse correctamente es clave en verano .

Villegas explicó que la naturaleza ofrece en esta época alimentos con alto contenido de agua, ideales para afrontar el calor. “Sandía, melón, manzana, pera, durazno, mango. Son frutas que hidratan y además invitan a masticar más, lo que ayuda a sentirse saciado” , detalló.

Lo mismo ocurre con las verduras de estación, como zapallito y zucchini, que suelen estar más accesibles y permiten preparaciones frescas. “En verano es ideal aprovechar ensaladas, salpicones y comidas frías”, indicó.

También destacó que la mezcla de frutas y verduras en una misma preparación es cada vez más común, aunque no sea tradicional en todas las mesas.

Hidratación antes que hambre

El nutricionista advirtió que sentir sed ya es una señal de deshidratación, por lo que recomendó tomar agua de manera regular, aun sin sensación de sed.

Respecto al apetito, explicó que es normal que disminuya con el calor, pero eso no debe llevar a saltearse comidas. “No tener hambre y vivir a mate todo el día puede generar ansiedad que después se paga con picoteos de harinas y azúcar”, alertó.

No saltear comidas y respetar horarios

Uno de los puntos centrales fue la importancia de mantener una rutina. “Desayunar, almorzar, merendar y cenar. Al menos cuatro comidas diarias”, sostuvo Villegas.

Saltarse el almuerzo o la cena, explicó, suele derivar en exceso de masas, facturas o snacks durante la tarde o la noche, lo que termina afectando al organismo.

Además, recomendó comer de manera consciente, sin pantallas y en un clima tranquilo. “La comida es un momento de encuentro y eso también mejora la digestión”, afirmó.

El estrés también influye en la alimentación

El especialista explicó que el estrés tiene un impacto directo en el cuerpo. “Puede inhibir el apetito o generar ansiedad, aumentar el cortisol y favorecer la acumulación de grasa”, señaló.

En ese sentido, destacó que muchas personas bajan de peso durante las vacaciones no solo por lo que comen, sino porque están más relajadas, duermen mejor y escuchan más a su cuerpo.

Para manejar el estrés, recomendó incorporar actividad física y aprovechar el verano para desacelerar el ritmo diario.

Recomendaciones simples para empezar a cuidarse

Como pautas básicas para el verano, Villegas sugirió:

Mantener las cuatro comidas diarias.

Incluir frutas y verduras de estación todos los días.

Priorizar comidas frescas y livianas.

Desayunos suaves, como yogur con cereales, tostadas con queso o huevo.

Frutas o gelatina casera como colaciones.

Cenas livianas, principalmente con ensaladas.

“Son cambios simples, pero sostenidos, que ayudan mucho a atravesar el verano de una forma más saludable”, concluyó.