Carolina Moisés habló sobre el discurso de Javier Milei: "Fue muy violento"

La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés, participó de la apertura de sesiones ordinarias del Municipio de San Salvador y en la oportunidad cuestionó con dureza el mensaje presidencial ante el Congreso. Aseguró que el presidente Javier Milei “agrede para tapar la falta de resultados” y adelantó que dará debates “con racionalidad y sentido común”.

Moisés fue contundente al analizar el discurso: “Muy violento, espantoso. La verdad que me parece que con ese acting de agresor, de agredir a la oposición, Milei termina tapando la falta de resultado”.

En ese sentido, afirmó que el Presidente no pudo mostrar avances concretos en su tercer mensaje ante la Asamblea Legislativa. “No mejoró el trabajo, no mejoró la situación económica, no mejoraron los ingresos de la sociedad, no mejoraron los jubilados ni los estudiantes. Con Milei nada fue mejor en estos dos años”, expresó.

Además, cuestionó el tono del mandatario: “Hay un límite entre lo que puede criticar el Presidente y la manera de hacerlo de esta forma tan violenta que atenta contra todas las instituciones”. Y agregó: “Un presidente que logra que su agenda parlamentaria sea tratada y después se para ahí a insultar a todos, no tiene ningún sentido”.

Carolina Moisés - Senado Carolina Moisés.

“Voy a representar a los jujeños con racionalidad”

Consultada sobre cómo se perfila el trabajo legislativo este año, la senadora sostuvo que será un período de intenso debate. "Es necesario que aportemos al debate y apoyemos cosas que sean convenientes para nuestra provincia”, señaló.

En este sentido recordó que "yo voté presupuesto no porque esté de acuerdo ni porque apoye a Milei, sino porque necesitaba defender la plata que es de todos nosotros”, y agregó "hoy el intendente acepta la necesidad institucional de tener poder, tanto los intendentes como los gobernadores, ante un gobierno que recorta en todo. Le frenaron obras a este municipio como a todos los del país".

En contraposición, explicó su rechazo a la reforma laboral: “La trabajamos con la CGT, intentamos modificarla y la vemos espantosa de todas las maneras posibles. La milité en contra, la voté en contra y le expliqué a la sociedad jujeña por qué no servía”.

Finalmente, remarcó: “Va a ser un año de mucho esfuerzo para representar a los jujeños con racionalidad y sentido común. Voy a votar leyes que crea convenientes, pero no por eso soy de Milei ni me hice libertaria”.