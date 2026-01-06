¿Cuántos comienzos de año hicimos largas listas de cambios y metas para lograr? ¿Cuántas de esas promesas que nos hicimos a nosotros mismos pudimos cumplir? No te preocupes, no estás solo. Arranca un año nuevo y en algún momento, la mayoría de las personas nos olvidamos de la lista inicial, porque los imprevistos, la rutina, la supervivencia de ser adulto en un mundo en constante cambio, no nos permite revisarlos y cumplirlos.

Para no sucumbir ante la frustración, hoy en Canal 4 de Jujuy, hablamos con nuestra filósofa favorita: Carolina González sobre los “anti propósitos” que son acciones destinadas a abandonar un hábito o una rutina que ni nos gusta ni nos aporta nada positivo, la contracara del propósito que según los especialistas nos pueden poner los pies en la tierra para ser más justos con nuestras posibilidades y cumplir con la transformación deseada.

Embed - CAROLINA BEATRIZ GONZÁLEZ – LICENCIADA EN FILOSOFÍA Según la licenciada que el pasaje del propósito al anti propósito “tiene que ver con la compasión y con reconocer los límites, que no podemos todo, que no somos superhéroes y reconocer que las cosas se van logrando paso a paso, con metas a corto plazo”.

Desde la filosofía, nos explica que lo negativo puede estar vinculado a lo positivo porque los opuestos son complementarios y generan cambios, entonces la negatividad puede ser pensada desde el propósito del cambio. Así uno puede decir en vez de: “voy a comer bien”/ “este año no voy a comer tan mal”, el objetivo es generar un cambio positivo.

“No tiene que ver con juzgar, sino reconocer cuáles son los cambios que queremos en la vida, porque los listados de voluntades son tan grandes y exigentes que terminan frustrando a las personas, entonces una forma posible es abordar el cambio desde su faceta negativa”, sostuvo. propositos-ano-nuevo La tendencia de hacer "anti propósitos" para ser más feliz este año nuevo Algunos ejemplos para poner en práctica este método en este año nuevo y ser feliz Propósito: Bajar de peso / Anti propósito: No subir de peso

Propósito: Ser más compasivo conmigo mismo/ Anti propósito: No juzgarme, ni autoexigirme tanto

Propósito: Ganar más dinero / Anti propósito: No gastar tanto En definitiva se trata de configurarnos diferente y ponerle nombre a las cosas que sí estamos haciendo, para dejar de hacerlas, y ese reconocimiento lo hacemos desde el foco de lo negativo.

