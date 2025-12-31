El secreto de los parrilleros: cómo es el truco con una cebolla que mejora tu asado de Año Nuevo

Para qué sirve frotar una cebolla en la parrilla.

En las celebraciones de Año Nuevo , el asado suele ocupar un lugar central en la mesa. Cada maestro parrillero tiene sus técnicas especiales , pero hay un truco sencillo que, con el tiempo, se ha vuelto bastante popular y cumple un rol fundamental: pasar una cebolla por la parrilla antes de colocar la carne .

Aunque parezca inusual, esta práctica tiene un fundamento claro y puede ser determinante para lograr un asado uniforme , evitando que los restos de grasa o suciedad arruinen la cocción.

La función principal de la sal gruesa es desprender la grasa y los restos de comida que se quedan adheridos a la parrilla después de cocinar la carne .

Conocé la función que tiene este truco casero y por qué cada vez más gente lo usa.

Pasar una cebolla por las rejillas cumple un doble propósito: además de limpiar, deja una delgada capa de jugo que evita que los cortes se adhieran y aporta un sutil sabor ahumado , que potencia el gusto de la carne . Este método es empleado tanto por asadores con experiencia como por quienes recién comienzan a manejar el fuego .

El uso de la cebolla no solo ayuda a mantener la parrilla limpia, sino que también asegura que la carne se cocine sin pegarse. (Video: Instagram/@anyela.kitchen).

Cómo aplicar el truco de la cebolla en tu asado

Asegurate de que la parrilla esté bien caliente antes de iniciar.

antes de iniciar. Tomá una cebolla y dividila por la mitad .

y dividila por la . Sostenela con un tenedor o un pincho y pásala por toda la superficie de la parrilla, frotando bien.

Si lo considerás necesario, repetí la operación, sobre todo en los sectores donde haya mayor acumulación de grasa o restos.

Este consejo es perfecto para comenzar el año disfrutando de un asado impecable, sin sabores indeseados y con la parrilla preparada para destacarse. Además, se trata de un método sencillo y económico, que no requiere el uso de químicos ni productos artificiales.