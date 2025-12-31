miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 18:16
Hogar.

El secreto de los parrilleros: cómo es el truco con una cebolla que mejora tu asado de Año Nuevo

Descubrí para qué se usa este sencillo truco y por qué los expertos en parrilla lo recomiendan. A pesar de ser poco común, tiene una explicación concreta.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En las celebraciones de Año Nuevo, el asado suele ocupar un lugar central en la mesa. Cada maestro parrillero tiene sus técnicas especiales, pero hay un truco sencillo que, con el tiempo, se ha vuelto bastante popular y cumple un rol fundamental: pasar una cebolla por la parrilla antes de colocar la carne.

Aunque parezca inusual, esta práctica tiene un fundamento claro y puede ser determinante para lograr un asado uniforme, evitando que los restos de grasa o suciedad arruinen la cocción.

Conocé la función que tiene este truco casero y por qué cada vez más gente lo usa.

Por qué se frotan cebollas en la parrilla antes de cocinar el asado

La función principal de la sal gruesa es desprender la grasa y los restos de comida que se quedan adheridos a la parrilla después de cocinar la carne.

Pasar una cebolla por las rejillas cumple un doble propósito: además de limpiar, deja una delgada capa de jugo que evita que los cortes se adhieran y aporta un sutil sabor ahumado, que potencia el gusto de la carne. Este método es empleado tanto por asadores con experiencia como por quienes recién comienzan a manejar el fuego.

El uso de la cebolla no solo ayuda a mantener la parrilla limpia, sino que también asegura que la carne se cocine sin pegarse. (Video: Instagram/@anyela.kitchen).

Conocé la utilidad de este truco y por qué lo implementan los profesionales.

Cómo aplicar el truco de la cebolla en tu asado

  • Asegurate de que la parrilla esté bien caliente antes de iniciar.
  • Tomá una cebolla y dividila por la mitad.
  • Sostenela con un tenedor o un pincho y pásala por toda la superficie de la parrilla, frotando bien.

Si lo considerás necesario, repetí la operación, sobre todo en los sectores donde haya mayor acumulación de grasa o restos.

Este consejo es perfecto para comenzar el año disfrutando de un asado impecable, sin sabores indeseados y con la parrilla preparada para destacarse. Además, se trata de un método sencillo y económico, que no requiere el uso de químicos ni productos artificiales.

