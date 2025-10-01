Asado cordobés viral: no quisieron arruinar la comida y la decisión tomada fue furor en redes

Un asado en Córdoba casi se ve frustrado por una tormenta intensa , aunque la ingeniosidad y perseverancia argentina lograron salvar la reunión, y un video del momento se volvió viral en Instagram y otras redes sociales . Todo empezó cuando un grupo de amigos se juntó en un corralón para disfrutar del asado , uno de los rituales más emblemáticos de Argentina .

Consejos. El truco imperdible del parrillero: ¿por qué la sal sobre las brasas mejora el asado?

Cuando la carne ya estaba sobre la parrilla y las brasas crepitaban, el cielo cordobés se llenó de nubes oscuras y una lluvia torrencial amenazó con arruinar tanto la cocción como el clima de camaradería. Nadie quería renunciar al esfuerzo ni al espíritu del encuentro, aunque la situación parecía requerir una reacción inmediata .

Un grupo de cordobeses no se resignó a que la lluvia arruinara el asado.

Sin darse por vencidos, los amigos actuaron con ingenio y rapidez : optaron por mover toda la parrilla –con las brasas encendidas y la carne a medio cocinar– hacia un refugio cubierto . Para hacerlo, improvisaron con una mulita de carga , un pequeño vehículo utilitario común en corralones y obras . Con cuidado, transportaron la parrilla encendida hasta protegerla de la tormenta.

El procedimiento, que a cualquier espectador podría parecer insólito, funcionó sin contratiempos y permitió salvar el asado justo a tiempo. “Perdemos todo menos el asado”, escribió con humor Pepe Recalde, uno de los participantes, en el video que compartió en TikTok, mostrando las imágenes de este rescate poco habitual.

La ingeniosa maniobra fue registrada en video y se volvió viral en TikTok, superando las 351 mil visualizaciones.

La maniobra improvisada no terminó allí: en un nuevo video, el mismo grupo mostró cómo repitieron la operación, esta vez trasladando también las achuras, para asegurarse de que ninguna parte del asado sufriera la lluvia. La acción no solo protegió la comida, sino que confirmó el éxito de la estrategia frente a la mirada entusiasta y cómplice de todos los presentes.

La original solución rápidamente captó la atención en las redes sociales. El clip compartido por el usuario (@peperecalde0) alcanzó más de 351 mil reproducciones en apenas 48 horas, sumando más de 22 mil “me gusta” y superando los 220 comentarios.

La aventura del asado salvado se convirtió así en un reflejo de la resiliencia y el sentido de pertenencia cultural.

Los internautas rápidamente aplaudieron la creatividad del grupo cordobés, dejando comentarios como “Córdoba papá”, “una genialidad”, “amo la calidad de ingenio que tienen los hombres”, y otros con un tono más patriótico, como “Me llena de orgullo como argentino” o “La argentinidad al palo”. Muchos resaltaron el ingenio como un sello característico del país, mientras que otros valoraron la actitud positiva frente a la adversidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telediario (@telediariodigital)

La difusión en TikTok y otras redes sociales evidenció el alcance social que pueden tener gestos cotidianos, especialmente cuando evocan símbolos tan representativos como el asado y la camaradería. De esta manera, la hazaña de salvar el asado se transformó en un símbolo de resiliencia y de identidad cultural compartida.

La inventiva del grupo cordobés consiguió convertir una tormenta inesperada en una ocasión para festejar juntos, ofreciendo un ejemplo más de cómo la ingeniosidad y el humor pueden transformar cualquier contratiempo en una historia viral que refleja la identidad cultural.