miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 16:05
Espectáculos.

George Clooney habló de la Argentina y fantaseó con un asado con Messi

En una entrevista por el estreno de Jay Kelly, George Clooney contó que quiere conocer la Argentina y comer un asado con un famoso local.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
George Clooney volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas de Hollywood, esta vez con un guiño directo al público argentino. En una entrevista por el estreno de su nueva película, Jay Kelly, el actor sorprendió al hablar del país y confesar que sueña con conocerlo junto a su esposa, Amal.

Aunque todavía no tuvo la oportunidad de venir, fue claro sobre sus ganas: aseguró que la Argentina está “número uno” en su lista de destinos pendientes y dejó la puerta abierta a una visita que sus fans locales ya imaginan con entusiasmo.

El sueño del asado con Messi

Durante la charla, Clooney fue consultado por Lionel Messi y la posibilidad —muy argentina— de compartir un asado con el capitán de la Scaloneta. Fiel a su estilo relajado, se prendió al juego y respondió que, por supuesto, le encantaría vivir ese momento. Entre risas, se imaginó ese encuentro con el 10, que para muchos sería una foto histórica: Hollywood y Messi, unidos por la parrilla.

Después del guiño futbolero y bien argentino, el actor corrió el foco de las estrellas y habló de algo que pocas veces se ve de puertas para afuera: la amistad real en Hollywood. Contó que sus mejores amigos no son necesariamente famosos, sino personas que conoció cuando “la estaba luchando”, y con las que mantiene un vínculo de más de 40 años.

image

Amistad, familia y segundas oportunidades

Clooney también se tomó un momento para reflexionar sobre el paso del tiempo y las oportunidades perdidas, en sintonía con la temática de Jay Kelly. Admitió que muchas veces, al mirar trabajos del pasado, uno quisiera tener “otra oportunidad”, pero que la mirada cambia cuando uno se hace adulto.

Sin ponerse en modo “gurú del amor”, habló de la importancia del tiempo compartido con los afectos. Usó a su personaje como espejo: Jay Kelly se arrepiente de no haber pasado tiempo con su familia, y para Clooney esa es una lección clara sobre priorizar esos momentos en la vida real.

