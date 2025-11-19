Mauro Icardi y la China Suárez regresan a Turquia luego de un paso mediático por Argentina

Mauro Icardi y Eugenia “China” Suárez viajaron este lunes desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Turquía . La salida marcó el cierre de su estadía en Argentina, donde ambos pasaron una semana con agenda cargada. La pareja volvió a Estambul sin los hijos de la actriz, quienes quedaron en Buenos Aires bajo el cuidado de sus padres.

Farándula. El motivo por el que Mauro Icardi y la China Suárez viajaron en un avión privado a Milán

Durante su paso por el país, Icardi y Suárez pisaron varios estudios de televisión y generaron fuerte atención en redes. Cada aparición dejó contenido viral y un sinfín de comentarios.

La dupla se movió por Buenos Aires sin esconderse. Se los vio en eventos, estudios y restaurantes. Su presencia alimentó titulares y dio pie a charlas sobre su relación, su presente laboral y su día a día en Turquía.

Mauro Icardi y la China Suárez fueron vistos en el aeropuerto de Ezeiza antes de embarcar, se mostraron unidos, tomados de la mano y sin prisa. Algo que llamo la atención de todos los presentes y los medios fue que se los vio solos, sin los hijos de Eugenia Suarez. Además la pareja eligió una aerolínea comercial y dejó de lado el jet privado.

Antes del despegue, Icardi subió a sus redes una foto junto a la actriz. Ambos posaron con gestos divertidos y un clima de relajación. El rosarino acompañó la imagen con un mensaje breve "Chau Argentina, hasta pronto" y dejó abierta la posibilidad de regresar al país para las fiestas.

La postal reforzó la sensación que dejaron en esta visita: un viaje sin tensiones, con mucha exposición y con una agenda bien marcada.

Mauro Icardi y la China Suarez

Reencuentros y estreno: los motivos del viaje

Uno de los puntos centrales de la estadía fue el encuentro de Icardi con sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara. El delantero se quedó varios días con ellas y compartió salidas privadas.

En paralelo, Suárez difundió su nuevo trabajo, Hija del fuego: la venganza de la bastarda, una serie que sumó comentarios por sus escenas de gran intensidad. Su presentación contó con eventos, entrevistas y notas en vivo.

La pareja en TV: confesiones, bromas y declaraciones que generaron eco

La visita al programa de Mario Pergolini dejó varias frases que se replicaron en redes. Allí, ambos hablaron de su relación, su convivencia y algunos aspectos íntimos de su dinámica diaria.

Suárez comentó el interés de Icardi por la serie donde ella actúa, mientras el delantero expresó sus celos sin filtro. Contó que vio los primeros capítulos y que la actriz ya aparece con escenas fuertes. Señaló que marcó su postura desde el inicio de la relación y que ese límite quedó claro para ambos.

Un vínculo que sigue bajo la mirada pública

Cada paso de la pareja en Argentina tuvo repercusión. Tanto en medios como en plataformas digitales, su visita alimentó especulación, comentarios y debates. La salida de Ezeiza cerró una semana movida que dejó material para rato.