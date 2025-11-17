La China Suárez contó cómo fue el encuentro con Mauro Icardi en París

Qué le respondió la China Suárez a Moria cuando le preguntó si había estado con Mauro Icardi en París

La entrevista exclusiva entre Eugenia “La China” Suárez y Moria Casán finalmente salió al aire en La mañana con Moria (eltrece), y dejó varias revelaciones sobre el vínculo de la actriz con Mauro Icardi, especialmente sobre la noche que compartieron en París.

En medio de la charla, Moria no dudó en ir al hueso y preguntarle sin rodeos si había tenido relaciones con el futbolista durante la primera noche que pasaron juntos en la capital francesa.

La China respondió con honestidad y sin evasivas: “Fue una noche romántica” , dejando en claro que no hubo intimidad sexual.

“Me empecé a quedar dormida, lo miraba y no me quería dormir” , recordó sobre ese encuentro que, según afirmó, estuvo cargado de conexión emocional más que de pasión.

Cómo fue el encuentro en París

La actriz relató que llegó primero al hotel donde se encontrarían. Confesó que estaba nerviosa y que había pensado cuidadosamente su vestuario, optando por un look simple: sin maquillaje, zapatillas, un pantalón negro ancho y una remera blanca. “Si no le gusto así, ya está”, dijo entre risas.

Cuando Icardi entró al lugar, el impacto fue inmediato:

“No sabía que era tan alto... se me aflojaron las piernas. Me robó un beso”, describió.

La noche, aseguró, fue mucho más romántica de lo que muchos imaginaron. Moria, fiel a su estilo, insistió: “¿Después se fueron a encamar?”. La China volvió a negar y reafirmó que fue una velada cargada de emoción y conexión, pero no de sexo.

“Yo me imagino amor”, acotó Moria. “Fue así”, confirmó Suárez.

Un vínculo marcado por el escándalo

Pese a la intensidad de ese primer encuentro, la actriz reveló que, tras la explosión mediática del escándalo, no volvieron a hablarse durante tres años.

Fue el episodio en el que Wanda Nara la llamó “zorra” y la acusó de haber “arruinado” una familia.

“Fue tremendo. Yo soy muy novelera y me lloré todo”, confesó.

Un romance que duró menos de 24 horas, pero dejó huella

Suárez explicó que todo ocurrió en un lapso menor a un día: ella viajó de Madrid a París exclusivamente para ese encuentro.

Aseguró que, más allá de las especulaciones, fue una experiencia breve, intensa y marcada por la conexión emocional.

Una noche que, según la propia actriz, cambió su historia personal y terminó desencadenando uno de los escándalos mediáticos más recordados de los últimos años.