El motivo por el que Mauro Icardi y la China Suárez viajaron en un avión privado a Milán

Por qué Mauro Icardi y la China Suárez se escaparon en avión privado a Milán.

De manera sorpresiva, Mauro Icardi y la China Suárez captaron todas las miradas al compartir en sus redes sociales detalles de un viaje privado a Milán, que en lugar de disipar dudas, generó una oleada de especulaciones y comentarios. El revuelo se inició con las publicaciones que Icardi subió a sus Instagram Stories.

En la primera, se ven sus pies relajados sobre un asiento de cuero beige dentro de un jet privado, con la bandera italiana de fondo y el mensaje “Buongiorno Milano”.

Todo comenzó con la postales que Mauro publicó en Instagram Stories. En la segunda imagen, se observa a Eugenia “la China” Suárez acomodada junto a la ventanilla, mirando directamente al lente, con un estilo informal: buzo, gorra negra y el cabello suelto. La presencia de un amplio bolso negro y un vaso térmico violeta añade un toque elegante a la composición.

Hasta el momento, ni Icardi ni la China confirmaron los motivos de su viaje. Hasta ahora, ni Icardi ni Suárez han aclarado el propósito del viaje. Mientras tanto, los seguidores rápidamente comenzaron a especular: ¿será una escapada romántica, un viaje laboral o tendría relación con los conflictos legales que Mauro mantiene con su exesposa y madre de sus hijas, Wanda Nara?

Un periodista reveló por qué viajaron Mauro Icardi y la China Suárez a Milán En este marco, el periodista Gustavo Méndez brindó información adicional sobre el trasfondo judicial del desplazamiento: "Mauro Icardi viajó con la China Suárez a Milán por la restitución internacional, por lo que estuvo Elba Marcovecchio trabajando durante días", publicó en su cuenta de X (antes Twitter), sugiriendo que la participación de la abogada del futbolista podría estar relacionada con este viaje. Gustavo Méndez aportó más detalles sobre el trasfondo legal del viaje.

