Mauro Icardi recibió una súper oferta que podría cambiar su futuro

En medio de las dudas sobre el futuro de Mauro Icardi , el NEOM SC de Arabia Saudita le habría hecho llegar una propuesta salarial de 10 millones de euros por año (unos 11,7 millones de dólares ), según informó el medio Tuttomercato. El acuerdo sería por dos temporadas y el traspaso podría concretarse en enero .

La oferta de la Saudi Pro League aparece mientras el delantero argentino atraviesa un panorama incierto en el Galatasaray de Estambul , club con el que tiene contrato hasta el final de la actual campaña. El monto millonario podría inclinar la balanza respecto a su decisión final.

Desde su arribo al Galatasaray en 2022, tras su paso por el Paris Saint-Germain , el delantero de 32 años se consolidó como una de las principales figuras del conjunto turco. Sin embargo, su futuro deportivo continúa siendo incierto ante el interés del fútbol saudí , que lo tendría en la mira con lo que medios como Hurriyet calificaron como una “oferta millonaria” .

De acuerdo con la prensa de Estambul , el futbolista rosarino percibe actualmente 11,5 millones de dólares por temporada , aunque habría mostrado disposición a renovar por un monto menor, cercano a 7 millones anuales , incluso resignando los bonos adicionales estipulados en su contrato actual.

Esta información, no obstante, antecede a la tentadora propuesta del club de NEOM, la ciudad futurista que Arabia Saudita impulsa en pleno desierto con una inversión de 500.000 millones de dólares.

El delantero argentino todavía no recibió una propuesta de renovación concreta del Galatasaray.

Para resolver su futuro profesional, el delantero aguarda una definición por parte de la dirigencia del Galatasaray. El presidente del club, Dursun Özbek, sostuvo que todavía es demasiado pronto para discutir una renovación y aclaró que la decisión final también estará sujeta al informe del cuerpo técnico sobre el desempeño del futbolista.

Interés desde América y el sueño de Mauro Icardi de volver a Argentina

Mientras tanto, el diario Hurriyet reveló que varios equipos del continente americano se comunicaron con el entorno de Icardi para evaluar su situación contractual. Entre ellos figuran el Club América de México, Peñarol de Uruguay y Estudiantes de La Plata, de Argentina, que habrían manifestado interés en negociar un posible fichaje una vez concluida la temporada.

De acuerdo con la publicación, Estudiantes —entidad presidida por Juan Sebastián Verón— sería la que mostró una propuesta más concreta, con el objetivo de atraer al jugador de regreso a su país, donde actualmente viven sus hijos tras su separación de Wanda Nara, modelo y conductora argentina.

Icardi y la China Suárez, con el Bósforo de fondo.

Desde su arribo al Galatasaray en la temporada 2022-2023, Mauro Icardi ha sido una pieza clave en los logros recientes del club. Durante su paso, el delantero conquistó cinco títulos —tres de la Superliga, una Copa de Turquía y una Supercopa— y acumuló 66 goles y 22 asistencias en 96 encuentros. Tras la salida de Fernando Muslera, asumió la capitanía del equipo. Hace poco volvió a las canchas después de recuperarse de una lesión ligamentaria en la rodilla.

Una nueva vida en Estambul y una decisión pendiente

En los últimos meses, las señales apuntaban a su continuidad en Estambul. A comienzos de octubre, el futbolista y su pareja, la actriz China Suárez, se instalaron en una residencia de lujo en Arnavutköy, uno de los distritos más exclusivos de la ciudad. El inmueble, con vistas privilegiadas al Bósforo, tiene un alquiler mensual de 25.000 dólares (alrededor de 23.200 euros).

El club saudí NEOM SC ha presentado una oferta de diez millones de euros anuales.

El cambio de domicilio desde Kemerburgaz respondió al deseo del jugador de establecerse en una zona que siempre le resultó atractiva. No obstante, la pausa en las negociaciones por su renovación y la oferta millonaria del fútbol saudí podrían alterar ese panorama y abrir un nuevo capítulo en su carrera.