Mauro Icardi se borró los gigantes tatuajes de Wanda Nara

La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. En las últimas horas, el jugador llamó la atención en Instagram al mostrar su más reciente tatuaje, con el que cubrió por completo el rostro de su ex pareja que había plasmado en su piel en 2013 como símbolo de su amor.

Durante los 12 años de relación con Wanda Nara, Mauro Icardi se tatuó en varias ocasiones en honor a su esposa. Más tarde, Icardi publicó una imagen junto al tatuador, agradeciéndole por su trabajo y acompañándola con un mensaje significativo: “Entre luces turcas y nuevos trazos con un gran amigo, Artur Holykoi”.

