lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 11:01
Farándula.

Mauro Icardi se borró los gigantes tatuajes de Wanda Nara

El delantero del Galatasaray borró la cara de su exesposa y otros tatuajes de su brazo; la China Suárez difundió la noticia en redes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los enormes tatuajes de Wanda Nara que Mauro Icardi decidió borrarse para siempre.

Los enormes tatuajes de Wanda Nara que Mauro Icardi decidió borrarse para siempre.

La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. En las últimas horas, el jugador llamó la atención en Instagram al mostrar su más reciente tatuaje, con el que cubrió por completo el rostro de su ex pareja que había plasmado en su piel en 2013 como símbolo de su amor.

Lee además
Wanda Nara sorprendió a todos al dar la noticia.
Farándula.

Wanda Nara lloró al contar que la China Suárez está embarazada
Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo.
Farándula.

¿Quien es el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo la empresaria?

Los enormes tatuajes de Wanda Nara que Mauro Icardi decidió borrarse para siempre.

El delantero del Galatasaray también borró el nombre de Wanda Nara, que igualmente tenía grabado en su brazo. La primera en notar la modificación fue China Suárez, quien compartió una foto junto al futbolista en la que se aprecia la manga negra total que reemplaza el diseño anterior.

Durante los 12 años de relación con Wanda Nara, Mauro Icardi se tatuó en varias ocasiones en honor a su esposa.

Más tarde, Icardi publicó una imagen junto al tatuador, agradeciéndole por su trabajo y acompañándola con un mensaje significativo: “Entre luces turcas y nuevos trazos con un gran amigo, Artur Holykoi”.

Icardi tomó una decisión con sus tatuajes.

Mauro Icardi se sacó los tatuajes de Wanda Nara

A lo largo de sus 12 años de relación con Wanda Nara, Icardi se realizó múltiples tatuajes en su honor. Ahora, tras la separación y en medio de la tensa disputa mediática, el futbolista optó por cubrirlos por completo.

Durante los 12 años de relación con Wanda Nara, Mauro Icardi se tatuó en varias ocasiones en honor a su esposa.

