Wanda Nara lloró al contar que la China Suárez está embarazada

Wanda Nara generó sorpresa al revelar públicamente que China Suárez estaría esperando un hijo de Mauro Icardi, apenas ocho meses después de que comenzara su relación amorosa. La mediática confirmó que mantuvo contacto con Icardi, quien le habría comentado que intenta encontrar su felicidad, dejando entrever la noticia que conmocionó al mundo del espectáculo.
La empresaria aclaró que conocía la información por el propio Icardi, pero se mostró prudente al no querer involucrarse en asuntos que no le competen directamente.
Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi.
Desde Ezeiza, en diálogo con colegas de Puro Show de eltrece, Wanda remarcó que su intervención no era un anuncio bomba, sino la confirmación de un dato que ya circulaba.
En relación con sus propias hijas, Nara destacó que el embarazo de Suárez no las afecta, ya que los hermanos de sus hijas provienen de su vínculo con Maxi López, quien se encarga de esas situaciones familiares.
Por último, Wanda señaló que sus hijas no habían sido notificadas sobre la noticia, subrayando que nadie había comunicado nada a las menores respecto al embarazo de Suárez.
