jueves 21 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de agosto de 2025 - 17:55
Farándula.

Wanda Nara lloró al contar que la China Suárez está embarazada

“Me llamó Mauro Icardi y me lo dijo”, indicó la empresaria, quien sorprendió a todos al dar la explosiva primicia: Mauro Icardi y la China Suárez esperan un bebé.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Wanda Nara sorprendió a todos al dar la noticia.

Wanda Nara sorprendió a todos al dar la noticia.

Wanda Nara generó sorpresa al revelar públicamente que China Suárez estaría esperando un hijo de Mauro Icardi, apenas ocho meses después de que comenzara su relación amorosa. La mediática confirmó que mantuvo contacto con Icardi, quien le habría comentado que intenta encontrar su felicidad, dejando entrever la noticia que conmocionó al mundo del espectáculo.

Lee además
Wanda Nara muestra cómo es su casa en Italia.
Italia.

Wanda Nara mostró su lujosa casa en Milán y reveló un secreto
Wanda Nara en Rosario.
Espectáculos.

Wanda Nara viajó a Rosario y se reencontró con la familia de Mauro Icardi

La empresaria aclaró que conocía la información por el propio Icardi, pero se mostró prudente al no querer involucrarse en asuntos que no le competen directamente.

Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi.

Desde Ezeiza, en diálogo con colegas de Puro Show de eltrece, Wanda remarcó que su intervención no era un anuncio bomba, sino la confirmación de un dato que ya circulaba.

Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi.

En relación con sus propias hijas, Nara destacó que el embarazo de Suárez no las afecta, ya que los hermanos de sus hijas provienen de su vínculo con Maxi López, quien se encarga de esas situaciones familiares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/eeemiliano/status/1958539119593759115&partner=&hide_thread=false

Por último, Wanda señaló que sus hijas no habían sido notificadas sobre la noticia, subrayando que nadie había comunicado nada a las menores respecto al embarazo de Suárez.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Wanda Nara mostró su lujosa casa en Milán y reveló un secreto

Wanda Nara viajó a Rosario y se reencontró con la familia de Mauro Icardi

El nuevo apodo de Wanda Nara a la China Suárez que es viral

L-Gante se reconcilió con Tamara Baéz, la mamá de su hija

Una jujeña hizo el casting para la serie "En el barro" pero no quedó: el video

Lo que se lee ahora
Los Kjarkas en Jujuy.
¡Imperdible!

Los precios de las entradas para Los Kjarkas en Jujuy y cómo acceder al descuento

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo video
Urgente.

Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo

Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa) 
Atención.

Vuelve la alerta por viento zonda a Jujuy este jueves: para qué zonas

Los Kjarkas en Jujuy.
¡Imperdible!

Los precios de las entradas para Los Kjarkas en Jujuy y cómo acceder al descuento

Estaba limpio y llevaba una cama: cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado video
Policiales.

"Estaba limpio" y "llevaba una cama": cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado

Adopción en Jujuy.
Jujuy.

Buscan una familia para adoptar a dos hermanos jujeños de 10 y 4 años

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel