L-Gante se reconcilió con Tamara Baéz, la mamá de su hija

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez.

L-Gante anunció que volvió a estar en pareja con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica. Tras aparecer nuevamente juntos en redes, el cantante de Cumbia 420 compartió detalles sobre esta etapa. En una entrevista de este lunes que dio a Los profesionales de siempre, Elían Valenzuela habló sobre su presente.

“Ahora me siento re bien. Volví de la gira de Europa, que estuve todo un mes haciendo muchos shows. (...) Vine y acomodé un montón de cosas. Estoy acá con Tamara, con Jamaica, con mis amigos yendo a comer”. A partir de esas declaraciones, Florencia de la Ve y Estefanía Berardi le consultaron sobre la relación. “Volvimos en el mejor de los sentidos. Estamos bien”, afirmó. Y remarcó: “Lo primero es la familia”.

Tamara Báez se volvió a mostrar con L-Gante en medio de los rumores de separación con Thiago Martínez. Con total sinceridad, expresó: “¿Sabés lo que me costó también volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso? ¡Fue un montón!”. También subrayó que siempre la tuvo presente como la gran compañera de su vida y admitió: “Nunca dejé de estar enamorado”.

El reencuentro entre L-Gante y Tamara Báez Después de anunciar públicamente que retomaron la relación, el músico compartió cómo se dio este nuevo acercamiento. “Se ve que ella estaba en conflicto con su expareja. Habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín y no me contestaba. Entonces fuimos, mi mamá preguntó para retirarla y resultó ser que no había ido. Entonces fui a la casa a Tamara. Colgué un par de minutos, me fui con Jamaica y después hablamos y todo bien.”, resumió.

Tamara Báez junto a Jamaica y L-Gante. Elían explicó que todo ocurrió de forma natural y que la conexión con Tamara sigue intacta, como si nada hubiera cambiado. Respecto a su relación con Wanda Nara y cómo podría reaccionar ante la noticia de su reconciliación, manifestó: “Si uno quiere de verdad a alguien, le desea lo mejor”. Durante la entrevista, también afirmó que está dispuesto a hacer todos los ajustes necesarios para mantener una buena relación con la madre de su hija. “Yo lo que quería es esto que logré ahora”, aseguró. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Revista_PRONTO/status/1954686720709914868&partner=&hide_thread=false ¿Buena onda? En medio de un conflicto por la cuota alimentaria de Jamaica, L-Gante compartió un video con su hija y Tamara Báez. pic.twitter.com/giyVJHeHrK — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) August 10, 2025 Al final, comentó que no habían podido reencontrarse antes porque no había encontrado el momento adecuado para hablar con Tamara. “No tuve ocasión... Quizás porque ella sabe que soy irresistible”, bromeó con picardía. “Siempre estuve enamorado de Tamara”, confesó. Y sorprendió al aclarar: “Nunca amé a Wanda. Ella fue un pasatiempo”. Embed

