El nuevo apodo de Wanda Nara a la China Suárez que es viral

Wanda Nara volvió al país y no tardó en dejar declaraciones explosivas. Al llegar al aeropuerto, fue interceptada por periodistas que le consultaron por Eugenia “la China” Suárez, actual pareja de su ex, y su respuesta dejó en claro que no piensa darle ni un segundo de atención.

“Chicos, yo hago mi vida. Mi ex habla de mí, Marley habla de mí, la otra chica que está con mi ex habla de mí…”, lanzó, sin nombrarla, pero apuntando directamente a la actriz. “A mí no me interesa lo que digan los demás. Nunca me importó lo que digan los demás”, agregó, cortante.