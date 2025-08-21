jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 19:52
FNE.

FNE 2025: este viernes, Canal 4 transmitirá en vivo la elección del colegio Pablo Pizzurno

Los chicos de la Promo 25' preparan una hermosa fiesta y única para todos. Canal 4 realizará una transmisión especial para que nadie se pierda cada detalle.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas colegio Pablo Pizzurno.

Candidatas colegio Pablo Pizzurno.

En ese sentido, Canal 4 llevará adelante una transmisión en vivo del evento como beneficio exclusivo para sus clientes desde las 21 horas.

El estudiantado vivirá una noche especial, donde alumnos y sus familias se reunirán para conocer a la nueva representante, acompañados de todo el show y la fiesta que le pondrá la Promo 25'.

FNE: candidatas del Pablo Pizzurno

  • Dana Velázquez
  • María Eugenia González Segovia
  • Catalina González Rivera
  • Morena Luna
  • Maite Cruz
  • Fedra Mamani
  • Ariadna Ibáñez
  • Flor Velasco
  • Araceli Fernández
image
Candidatas del colegio Pablo Pizzurno.

Candidatas del colegio Pablo Pizzurno.

Agenda completa de la FNE 2025

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

