Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara: "La justicia tarda, pero llega"

Tras la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi, Julieta Prandi compartió su experiencia personal y le dejó un mensaje esperanzador.

Días atrás, Wanda Nara sacudió al mundo del espectáculo al comprarse con Julieta Prandi y afirmar que había vivido situaciones similares durante su relación con Mauro Icardi. Así las cosas, este miércoles, instantes antes de abordar un avión, la mediática habló del tema y aseguró que realizó nueve denuncias contra el futbolista del Galatasaray.

A raíz de esas declaraciones, Julieta Prandi le envió un consejo cargado de experiencia. La actriz acaba de atravesar un proceso judicial de cinco años contra su exmarido, Claudio Contardi, condenado por violación y daño psicológico.

El presente sigue marcando agenda. Wanda Nara reveló en los últimos días que Mauro Icardi la tuvo secuestrada en tres oportunidades . Al respecto, Prandi es cauta: “No escuché específicamente lo que dijo. Lo que sí puedo decir es que si ella inicia el camino, que sepa que largo y doloroso de transitar. Pero bueno, que se puede encontrar justicia, claro”.

“ Yo lo que les digo a todas las víctimas de violencia y abuso es que el camino es largo y doloroso , pero que se puede encontrar justicia. Yo lo viví y doy fe. La justicia tarda, pero llega”, expresó en una entrevista televisiva.

Prandi recordó que en su caso tuvo que pasar por pericias, tratamientos y momentos de gran desgaste emocional. “Incluso pensé en bajar los brazos, pero eso hubiera significado que ese hombre siguiera libre. No es fácil, pero hay que sostenerse”, contó con crudeza.

El consejo a Wanda se enmarca en un mensaje más amplio a todas las mujeres que atraviesan situaciones de violencia: no desistir. “Si ella inicia este camino, que sepa que es difícil, pero también que puede encontrar justicia”, aseguró la actriz.

No dudes pedir ayuda ante casos de violencia de género

Los números para pedir ayuda

El número para llamar y pedir asistencia es el 0800-888-4363 que funciona las 24 horas del día con profesionales que se encuentran atendiendo los 7 días a la semana, los 365 días del año. A nivel nacional, el número es el 144. También es muy importante ante urgencias llamar al 911 o 107 y hacer denuncias en la seccional más cercana al domicilio.

Todos los centros de atención a víctimas de violencia de género