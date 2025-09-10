miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 14:33
Nuevo round.

Así reaccionó Wanda Nara al nuevo tatuaje de Mauro Icardi

Mauro Icardi tapó los tatuajes de Wanda con un lobo (o loba) y la empresaria respondió con un sugestivo guiño musical que encendió las redes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
tatuajes de mauro icardi
Mauro Icardi mostró su nuevo tatuaje sin el rostro de Wanda Nara y despertó críticas en las redes

Mauro Icardi mostró su nuevo tatuaje sin el rostro de Wanda Nara y despertó críticas en las redes

Mauro Icardi tapó los tatuajes de Wanda con un lobo (o loba) y la empresaria respondió con un sugestivo guiño musical que encendió las redes.
Mauro Icardi tapó los tatuajes de Wanda con un lobo (o loba) y la empresaria respondió con un sugestivo guiño musical que encendió las redes.
El covering fue total, ya no quedan rastros de la cara ni del nombre de Wanda en el brazo del futbolista. En su lugar, un diseño cargado de sombras y árboles rodea a un lobo, como símbolo de fuerza y de renacimiento personal.

Pero mientras Icardi mostraba su piel transformada, Wanda eligió responder con sutileza. Minutos después publicó una foto en su auto acompañada por el tema “Loba”, de Shakira. Una sonrisa enigmática, mirada directa y luz bañando su figura completaron un mensaje que no pareció casualidad.

Wanda

La sugerente respuesta de Wanda Nara al tatuaje de Mauro Icardi que encendió las redes

La reacción de la empresaria encendió interpretaciones: ¿desafío, ironía o complicidad con quienes siguen cada capítulo del culebrón? Sus seguidores lo leyeron como un gesto cargado de intención, justo en el momento en que Icardi buscaba borrar cualquier huella visible de su ex.

Mientras tanto, en el brazo del jugador aún permanecen los nombres de los hijos de Wanda: Valentino, Constantino y Benedicto. Un detalle que muchos usuarios destacaron como la diferencia entre lo sentimental y lo familiar.

tatuajes de mauro icardi

En redes sociales, las críticas no tardaron: “Podés tapar los tatuajes, pero no la historia”, escribió un seguidor. Otros ironizaron sobre la decisión del futbolista, mientras la novela de Wanda e Icardi sigue sumando capítulos que atrapan tanto a fanáticos del fútbol como de la farándula.

Por  Redacción de TodoJujuy

