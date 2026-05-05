Se conocieron las primeras imágenes de la serie de Wanda Nara y Maxi López

El lunes 11 de mayo llegará una nueva apuesta a la pantalla y las plataformas digitales : Triángulo Amoroso , una serie en formato vertical encabezada por Wanda Nara y Maxi López , que se incorpora a la grilla de Telefe con una propuesta pensada para el consumo online .

La iniciativa de la señal se aleja de los formatos clásicos al ofrecer capítulos breves , con una mezcla de drama, humor y escenas intensas , diseñados especialmente para quienes consumen contenido desde el celular .

La ficción podrá verse desde el día de su lanzamiento en todas las plataformas digitales de Telefe y también contará con un lugar en la TV abierta , ya que se emitirá después de Pasapalabra . De este modo, el canal apuesta a una estrategia integrada que se mete de lleno en el formato de series verticales , una tendencia en crecimiento entre el público joven que está cambiando la manera de consumir contenidos audiovisuales .

La historia se desarrolla a partir de vínculos entrelazados , secretos ocultos y conflictos en aumento , en un contexto donde la tensión constante está siempre al límite.

La propuesta narrativa apunta a captar la atención con relatos cortos pero de alto impacto, en los que los personajes atraviesan giros inesperados y situaciones cargadas de intensidad emocional. El eje central pasa por las relaciones y choques entre ellos, sumando el interés extra de que los actores que los interpretan tienen un pasado en común conocido por gran parte del público.

La serie se lanza en redes sociales y televisión abierta, fusionando la narrativa ágil con una campaña digital que anticipa fuertes repercusiones.

La serie de Wanda Nara y un elenco con impronta digital y mediática

El reparto combina perfiles variados provenientes de distintos espacios. Además de Wanda Nara y Maxi López, participan figuras como Yanina Latorre, Georgina Barbarossa, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Pachu Peña, Clara Kovacic, Lucas Spadafora, Lautaro Rodríguez y Nora Colosimo.

Esta mezcla integra actores, personalidades de la actualidad y creadores del entorno digital, con la intención de atraer audiencias diversas y ampliar el alcance en múltiples plataformas.

La presencia de figuras populares tanto de la televisión como del mundo digital busca ampliar la llegada de la serie y fomentar la interacción inmediata en redes. Varios de estos protagonistas ya aparecieron en los avances difundidos por Telefe, donde el tono humorístico y la química entre ellos funcionan como principal atractivo.

La expareja Wanda Nara y Maxi López posan formalmente en una imagen en blanco y negro para la promoción de su nueva serie vertical.

De esta manera, el canal se posiciona dentro del universo de las ficciones verticales, un formato pensado para el consumo desde celulares y plataformas sociales. Se trata de relatos breves, con un ritmo ágil, diseñados para adaptarse a quienes ven contenidos en el teléfono durante momentos cortos del día.

El estreno de Triángulo Amoroso llega acompañado por una serie de avances y piezas promocionales. En uno de esos clips, Wanda Nara y Maxi López aparecen en una producción fotográfica en blanco y negro para la serie. La escena refleja una dinámica espontánea entre ambos: mientras el fotógrafo les indica cómo posar y destaca a Maxi, Wanda interviene con un comentario irónico —“¿Bien, Maxi? Si no hizo nada”—, quitándole solemnidad al momento y sumando su toque de humor.

Quiénes son los dos reconocidos actores que protagonizarán la serie de Wanda Nara.

Expectativa en redes y fuerte repercusión del estreno

El mensaje que acompaña al clip, compartido en las redes del canal, sostiene ese tono distendido: “Wanda no puede creer los elogios que recibe Maxi, se nota que hace 20 años que no le gritan lo bueno que es...”. Este tipo de avances alimenta la expectativa y deja entrever la dinámica de la dupla en pantalla.

La respuesta de la audiencia fue inmediata. Personalidades como Zaira Nara se sumaron con comentarios del estilo: “No creí estar viva para ver esto”. A su vez, Maxi López aportó: “El fotógrafo me parece un crack”. También hubo reacciones de seguidores, que remarcaron la evolución de ambos y la complicidad que transmiten frente a cámara: “Amo verlos juntos y ver cómo se llevan, lo graciosos que son juntos y el que puedan disfrutar de sus hijos ya grandes es hermoso”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/telefe/status/2051494178207474007&partner=&hide_thread=false Wanda y Maxi López protagonizan una historia donde nada es lo que parece y todo puede explotar en cualquier momento.



Triángulo Amoroso, la nueva ficción vertical



Desde el próximo lunes, en todas las redes de @telefe



Disfrútala también después de #Pasapalabra por Telefe pic.twitter.com/26mvz0BPe8 — telefe (@telefe) May 5, 2026

La iniciativa de Telefe no se limita solo al entretenimiento: apunta a posicionar el formato vertical dentro del debate actual y a mostrar que la TV puede adaptarse al mundo digital, apoyándose en figuras de alto impacto y en un relato acorde a los hábitos de consumo actuales.

Con gran expectativa de cara a su debut, Triángulo Amoroso aparece como uno de los proyectos más comentados del momento, preparado para atraer miradas tanto desde la televisión tradicional como desde los celulares.