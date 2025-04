Se viene la serie de Wanda Nara: se confirmaron los actores que protagonizarán la historia

Se espera que esta producción cause gran revuelo y atraiga una enorme audiencia cuando se estrene. “Se viene 'Wanda Nara, la serie' por Netflix, empezamos en mayo a grabar y no quería dejar de contarles porque me pone muy feliz, es mucho trabajo, pero bueno nada, lo logré en una de mis plataformas favoritas”, indicó hace algunas semanas la mediática.