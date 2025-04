Karol G dio la fecha de estreno de su documental en Netflix: los detalles

En el tráiler, Karol G compartió sus pensamientos sobre los obstáculos que surgieron al presentar este proyecto tan grande a su equipo de trabajo: “Tengo esta idea, vamos a hacer una gira de estadios, el primer tour de estadios de una artista latina en la historia. Y todo el mundo empezó: ‘Karol, no’”. A pesar de las reservas, la artista subrayó que no permitió que la incertidumbre frenara su decisión: “Uno no va a dejar de hacer las cosas porque no está listo. Uno se alista para hacer las cosas”.