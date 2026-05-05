¿Se viene "El diablo viste a la moda 3"? Las protagonistas pusieron una condición clave para volver

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt no cierran la puerta a volver a coincidir en una tercera película de El diablo viste a la moda , aunque aclararon que el proyecto solo avanzaría si se cumplen determinadas condiciones. El elenco del esperado posible regreso de la saga compartieron sus criterios en una entrevista con la revista People.

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La primera en responder fue Streep , de 76 años , quien fue directa: “El guion ”. Blunt , de 43 , reforzó la idea: “Un buen guion. Todo depende del guion”. Por su parte, Hathaway , también de 43 , sumó un requisito adicional: “Y luego, todos tienen que decir que sí”.

Blunt cerró la idea al remarcar que “Tiene que estar el cuarteto central ”, aludiendo a las tres actrices y al actor Stanley Tucci , quien en la vida real es su cuñado por su matrimonio con Felicity Blunt , hermana de la actriz. En tono humorístico, Meryl Streep sumó una condición final: “Tienen que estar vivos”.

La secuela marca el reencuentro de Miranda Priestly y Andy Sachs, ahora enfrentadas a nuevos retos en el mundo editorial.

En la nueva producción cinematográfica , Meryl Streep vuelve a encarnar a la icónica editora en jefe Miranda Priestly , reencontrándose con Andy Sachs , el personaje interpretado por Anne Hathaway , quien ahora ocupa el rol de editora de reportajes en la revista Runway .

Ambas deberán persuadir a Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, para que decida invertir en publicidad dentro de la publicación. En esta historia, el personaje de Emily se encuentra al frente de las operaciones de Dior en Estados Unidos.

La crítica internacional destaca el carisma del reparto y la nostalgia, pero señala que El diablo viste a la moda 2 no alcanza la frescura del filme original.

Durante una conversación con People, las actrices también compartieron sus impresiones sobre lo que significó volver a interpretar a sus personajes, destacando cómo el paso del tiempo influyó en la experiencia. Anne Hathaway comentó que el regreso al set la tomó por sorpresa, en gran parte por el cambio personal que vivió desde la primera película.

“Cuando rodamos la primera, yo era una chica de 22 años hecha un desastre. Ahora estoy en una fase muy distinta de mi vida. Encontré a alguien a quien amo muchísimo. Llevamos 17 años casados. Tenemos dos hijos. Siento que mi vida está en un lugar mucho más completo. Me sentía muy perdida a los 22, y eso le vino muy bien al personaje”, explicó la actriz, en alusión a su esposo Adam Shulman.

En el caso de Meryl Streep, el regreso fue, según ella, “bastante sencillo”. “Creo que uno conserva a estos personajes. Me gustó reencontrarme con Miranda”, expresó. Emily Blunt, por su parte, agregó: “De alguna manera, uno queda fusionado con el personaje que interpreta. Amo a esta lunática. Me divertí mucho deslizándome de vuelta en sus zapatos”.

La historia apuesta por explorar el periodismo contemporáneo y la crisis de los medios, aunque las críticas mencionan sus carencias narrativas.

Reencuentro con Miranda Priestly y el universo de Runway

El retorno de la saga no logró terminar de persuadir a la crítica especializada, aun cuando el estreno venía acompañado de una fuerte expectativa generada entre los espectadores.

La valoración predominante reconoce el desempeño del reparto y el impacto nostálgico que genera volver a ver a estos personajes reunidos, aunque al mismo tiempo sostiene que El diablo viste a la moda 2 no logra igualar el impacto ni la calidad de la entrega original.

Dentro de las reseñas más favorables, IndieWire resaltó la interpretación de Tucci, describiéndolo como “divinamente sereno y en control”, y señaló a Blunt como el “MVP eterno de la franquicia”.

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt hablaron sobre una posible tercera parte.

USA Today puso el foco en la “cálida química” entre Anne Hathaway y Stanley Tucci, aunque destacó que el verdadero punto fuerte del film está en la dinámica entre los personajes de Blunt y Hathaway, que es donde la historia logra su mayor efectividad.

El mismo medio también subrayó que, en contra de lo que podría esperarse, la película intenta abordar con cierta seriedad el estado actual del periodismo, así como un ecosistema mediático en el que la lógica de los clics termina imponiéndose por encima de la calidad del contenido.

Recepción crítica dividida

Por su parte, The Hollywood Reporter indicó que quienes disfrutaron de la primera película probablemente se sentirán conformes con los “guiños y referencias familiares” presentes en esta secuela, además de valorar la actuación de Meryl Streep. Sin embargo, advirtió que el filme resulta más sólido cuando se apoya en la nostalgia que cuando intenta ir más allá y plantear nuevas ideas.

El elenco puso una condición para hacer otra película.

No obstante, las opiniones más críticas han sido particularmente firmes. Variety describió la película como un producto dramático y emocionalmente cargado, pero cinematográficamente más apagado que su predecesora, señalando además que se siente más como un homenaje nostálgico que como una continuación con entidad propia.

En la misma línea, IndieWire expresó su decepción por la falta del “impacto y la energía” que caracterizaban a la primera entrega.

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A su vez, The Wrap fue aún más categórico: afirmó que el filme no logra articular una idea central clara y que no consigue justificar su existencia más allá de evidenciar la crisis del periodismo actual, algo que, según el medio, “no alcanza para sostener una película”. El diablo viste a la moda 2 ya está disponible en salas de cine de América Latina.