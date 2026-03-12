jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 16:42
Ruptura.

Mauro Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara y lanzó un mensaje polémico en redes

Mauro Icardi confirmó públicamente el final de su matrimonio con Wanda Nara a través de un extenso comunicado en sus redes sociales.

Por  Judith Girón
Mauro Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara

Mauro Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara 

El futbolista aseguró que el proceso de divorcio que inició en noviembre de 2024 ante la Justicia italiana ya cumplió con los plazos legales y que en los próximos días se emitirá la sentencia definitiva.

“El Tic Tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó”, escribió el delantero del Galatasaray, quien explicó que el año de separación exigido por la normativa italiana finalizó el 11 de marzo de 2026.

Según relató, el trámite comenzó hace un año en Milán, donde se presentó ante la audiencia de divorcio. Allí la jueza declaró competente al tribunal y estableció la separación legal previa al dictado del fallo final. “Pedí el divorcio. Cumplí con la Justicia. Y hoy el divorcio se hace efectivo”, remarcó.

En su mensaje, el futbolista también lanzó críticas hacia quienes, según él, sostenían que no quería separarse. Con tono irónico, cuestionó a algunos medios y a la defensa legal de su expareja, a quienes acusó de instalar versiones falsas durante el último año.

image
Mauro Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara

Mauro Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara

Wanda Nara y su exclusivo viaje a Maldivas, tras la confirmación del divorcio

Mientras tanto, Wanda Nara también dejó señales de haber dado vuelta la página. Minutos después de que Mauro Icardi confirmara el avance del divorcio, la empresaria compartió en sus redes sociales imágenes de un exclusivo viaje a Maldivas. En las publicaciones se la vio disfrutando del vuelo, mostrando valijas sobre un muelle frente al mar y recorriendo el paradisíaco destino en bicicleta, además de exhibir el lujoso hotel donde se hospeda.

La conductora de MasterChef Celebrity Argentina incluso alimentó versiones sobre una nueva etapa sentimental. Días atrás, el empresario Martín Migueles le propuso casamiento durante un viaje en Milán. Aunque la mediática no confirmó públicamente la respuesta, en una de las fotos apareció con un anillo en el dedo anular, lo que despertó rumores de un posible compromiso.

WhatsApp Image 2026-03-12 at 16.31.18 (2)
Wanda Nara y su exclusivo viaje tras el divorcio con Mauro Icardi

Wanda Nara y su exclusivo viaje tras el divorcio con Mauro Icardi

WhatsApp Image 2026-03-12 at 16.31.18 (1)
Wanda Nara y su exclusivo viaje tras el divorcio con Mauro Icardi

Wanda Nara y su exclusivo viaje tras el divorcio con Mauro Icardi

WhatsApp Image 2026-03-12 at 16.31.18
Wanda Nara y su exclusivo viaje tras el divorcio con Mauro Icardi

Wanda Nara y su exclusivo viaje tras el divorcio con Mauro Icardi

La polémica historia de amor de Wanda Nara y Mauro Icardi

image
Mauro Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara

Mauro Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara

La relación entre Icardi y Nara comenzó en 2013 en medio de una fuerte polémica, cuando la empresaria se separó de Maxi López, por entonces compañero del delantero en el fútbol italiano. Un año después se casaron y tuvieron dos hijas.

Tras más de una década de relación marcada por escándalos mediáticos, entre ellos el recordado “Wandagate” de 2021, la pareja se separó definitivamente en 2024. Ahora, con el proceso judicial avanzado, el futbolista dio por cerrada una de las historias más mediáticas del espectáculo y el deporte argentino.

