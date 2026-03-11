miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 12:26
Espectáculos.

El duro testimonio de Luciano Castro: "Toqué fondo y me arrodillé para pedir ayuda"

El actor, Luciano Castro, habló sobre su internación y el momento en que decidió iniciar un tratamiento. Reveló cómo es su vida hoy y por qué busca sanar

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El duro testimonio de Luciano Castro: Toqué fondo y me arrodillé para pedir ayuda

El duro testimonio de Luciano Castro: "Toqué fondo y me arrodillé para pedir ayuda"

Tras semanas marcadas por escándalos mediáticos y una crisis personal, el actor Luciano Castro contó cuál fue el momento en que decidió pedir ayuda profesional. En una entrevista con Moria Casán, relató cómo tocó fondo y comenzó un proceso para reconstruir su vida.

Luciano Castro reveló el momento en que decidió pedir ayuda

El actor argentino Luciano Castro abrió su corazón y dio testimonio sobre la crisis personal que atravesó en los últimos meses. En diálogo con Moria Casán, recordó el momento exacto en el que comprendió que necesitaba ayuda profesional.

“Hubo un día donde vi que era el fin, que era mucho lo que perdía y ya no quería más”, relató el actor al describir el punto de quiebre que lo llevó a iniciar un tratamiento.

Según explicó, la decisión de internarse llegó después de reconocer que la situación lo había desbordado . “Tuve gente al lado mío que se ocupó de darme una mano y que me buscó el mejor lugar del mundo”, contó sobre el acompañamiento que recibió en ese momento difícil.

La primera foto de Luciano Castro en el centro terapéutico. (Foto: instagram/elejercitodelam)
La primera foto de Luciano Castro en el centro terapéutico. (Foto: instagram/elejercitodelam)

La primera foto de Luciano Castro en el centro terapéutico. (Foto: instagram/elejercitodelam)

“Me arrodillé y acepté el tratamiento”

Durante la entrevista, Castro fue aún más explícito al describir la forma en que asumió su proceso de recuperación.

“Me puse de rodillas y acepté el tratamiento y las condiciones para empezar a sanar de verdad, no para el afuera”, confesó el actor, quien aseguró que ese gesto simbolizó su decisión de dejar atrás la negación y comprometerse con su recuperación.

En ese sentido, remarcó que el cambio comenzó cuando dejó de victimizarse. “Ya no hay tiempo de victimizarse”, sostuvo.

Cómo es su vida en el centro terapéutico

Castro también contó cómo transcurren sus días dentro del espacio terapéutico donde inició el tratamiento. Según detalló, la rutina incluye actividades compartidas con otras personas que atraviesan procesos similares.

“Nos levantamos temprano, desayunamos juntos, hacemos lectura, compartimos un rato y a veces meditamos para arrancar el día”, explicó.

El actor recordó que los primeros días fueron especialmente duros: “Cuando entré no podía parar de llorar y temblar”.

El objetivo: reconstruirse por sus hijos

Más allá de las polémicas que rodearon su vida privada, Castro aseguró que su principal motivación para atravesar este proceso es su familia.

“Si yo logro hacer un buen trabajo, mis tres hijos van a tener un gran padre”, expresó.

También reflexionó sobre las consecuencias de sus decisiones personales y la necesidad de asumir responsabilidades. “Quiero recomponer el daño que pude haber hecho”, afirmó.

En ese camino, el actor intenta reconstruir su vida personal y emocional luego de un período que él mismo definió como “un infierno”.

Embed - "ME ANGUSTIÓ LA SEPARACIÓN": LUCIANO CASTRO SE CONFIESA CON MORIA Y ABRE SU CORAZÓN POR PRIMERA VEZ

