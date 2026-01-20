martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 17:38
Luciano Castro confiesa su dolor tras la infidelidad a Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida"

El actor atraviesa un profundo momento de dolor luego de que se hiciera público su romance con una joven en España, que desencadenó la crisis con su pareja.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani.

La relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani atraviesa su momento más crítico tras confirmarse una infidelidad vinculada a la divulgación de audios comprometedores en los que aparece la danesa Sarah Borrell. Entre rumores y versiones contrapuestas, Pía Shaw compartió los detalles de una conversación privada que mantuvo con el actor.,

La comunicadora reflejó con su información la preocupación y el desasosiego que enfrenta en este contexto. “Me dijo ‘perdí al amor de su vida’, que se mandó una gran cag... Esas fueron las frases”, reveló Shaw al contar la charla íntima con Castro.

La historia de Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue sumando capítulos en su crisis más profunda.

Luciano Castro, entre el remordimiento y el silencio

De acuerdo con la periodista, Castro atraviesa un estado de profunda tristeza y remordimiento, y por ahora decidió mantenerse en silencio. “Hablé bastante y estaba súper arrepentidísimo de lo que viene pasando dentro de esta situación”, señaló. Aunque le autorizó a divulgar parte de su conversación, le pidió expresamente no entrar en más detalles ni continuar hablando del tema públicamente.

Shaw también advirtió que la pareja atraviesa un momento delicado: “Interpreto, porque tengo información, que no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana, pero hoy es muy difícil la situación entre ambos y la relación”.

La relación, que había durado poco más de un año y se mantenía con discreción y sin exposición pública, se convirtió ahora en el epicentro de la atención mediática luego de que se filtraran los mensajes y el caso generara gran repercusión en redes sociales y programas de entretenimiento.

Griselda Siciliani mantiene su postura y evita polémicas

Es importante recordar que el pasado lunes por la tarde fue Griselda Siciliani quien tuvo que afrontar a la prensa. Tras concluir una jornada de filmación de la biopic sobre Moria Casán, la actriz fue abordada por los periodistas a la salida del set.

Fiel a su manera, Griselda Siciliani mantuvo una postura firme frente a los reporteros: “Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad ni de la de nadie. Entonces, entiendo que podría contestarles las preguntas a ustedes, pero quiero tomar una posición porque no es un tema que yo haya expuesto”. Agregó además: “No quiero colaborar con la expansión de ese tema, así que si me disculpan… No quiero hablar”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro atraviesan un duro momento luego de conocerse la infidelidad por parte del actor.

La insistencia de los cronistas no logró que cambiara de opinión. Al ser interrogada en varias ocasiones sobre su separación con Luciano Castro, la actriz fue categórica: “No voy a hablar de nada y no voy a colaborar con este tema. No me gustaría aclarar nada, nunca me gustó hacerlo”.

Al ser mencionada la separación confirmada por el periodista Ale Castelo, Griselda Siciliani puso fin al tema sin vueltas: “Ustedes digan lo que quieran, hagan lo que quieran, lo saben mejor que nadie. Pero, en general, no me gusta ni me molesta cuando salen a hablar porque mantengo mi posición: no hablo de mi intimidad, la de nadie ni opino”.

La viralización de los audios, el centro de la polémica

Consultada de forma puntual sobre los mensajes de Luciano Castro dirigidos a Sarah Borrell y si quería hacer algún comentario, la actriz fue contundente. “Ya dije que no iba a hablar de nada”, afirmó, reafirmando su decisión de mantenerse al margen del escándalo y no alimentar la controversia.

El escándalo surgido tras la difusión de fragmentos de conversaciones entre Luciano Castro y Sarah Borrell, la joven danesa que conoció en España, se convirtió en el foco de atención. La viralización de los audios desató una avalancha de memes, comentarios y especulaciones en redes sociales y medios de comunicación, situando a la pareja en el centro del debate público.

A pesar de la repercusión, tanto Castro como Griselda Siciliani decidieron mantener la discreción, privilegiando su bienestar personal y familiar por encima de la exposición mediática.

