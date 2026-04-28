La serie Barrabrava confirma su regreso con segunda temporada y refuerza su elenco

La narrativa de la serie profundiza en la violencia, el poder y las dinámicas familiares dentro del fútbol argentino.

Prime Video anunció el estreno de la 2° temporada de la serie Barrabrava para el 22 de mayo de 2026 . La decisión integra una estrategia para aprovechar el alcance internacional logrado tras el lanzamiento de La casa de los Espíritus en abril, y la posiciona a como una de las producciones latinoamericanas con mayor potencial de distribución global.

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La nueva entrega supone el regreso del equipo creativo encabezado por Jesús Braceras , quien vuelve a ocupar los roles de director , guionista y productor ejecutivo . La historia retoma su foco en los hermanos El Polaco ( Matías Mayer ) y César ( Gastón Pauls ), piezas centrales dentro de la barrabrava del Club Atlético Libertad del Puerto .

En esta segunda temporada , el personaje interpretado por Mayer asume el control total de la organización, lo que desencadena una disputa interna que, según la sinopsis oficial , abre un conflicto central hasta ahora inexplorado con su propio hermano.

Prime Video estrena la segunda temporada de la serie argentina Barrabrava el 22 de mayo de 2026 a nivel global.

La incorporación de Gustavo Garzón , Liz Solari , Pablo Alarcón , Mónica Gonzaga , Cande Molfese , Miguel Ángel Rodríguez , Neo Pistea , Frijo , Ángelo Mutti Spinetta , Violeta Narvay , Mica Riera y Ciro Martínez potencia el carácter coral de la producción, expandiendo el universo dramático que rodea el entramado familiar y criminal sobre el que se sostiene la serie.

En el ámbito de la industria audiovisual regional, la primera temporada de Barrabrava —desarrollada por los productores ejecutivos Ariel Tobi, Hernán Musaluppi y Santiago López, con producción de Lilia Scenna y codirección de Gabriel Nicoli— se consolidó por su mirada cruda y directa de la realidad social, sin concesiones narrativas.

Jesús Braceras lidera la nueva temporada de Barrabrava, que intensifica el conflicto entre los hermanos El Polaco y César.

La calificación de 7,7 en IMDb, sumada a su buen desempeño en la reproducción y consumo dentro de mercados de habla hispana, fue clave para acelerar su renovación y ampliar los acuerdos de distribución internacional. Esta nueva temporada apuesta por un abordaje más profundo del relato, incorporando dinámicas de conflicto más intensas y avanzando hacia el cierre del arco dramático iniciado tras la caída del “Tío” (Garzón) y la traición de Luna (Roberto Vallejos).

Arquitectura narrativa de la serie y apuesta internacional de Prime Video

La plataforma continúa consolidando su estrategia de contenidos originales en América Latina, con especial énfasis en producciones que exploran realidades sociales propias de la región. En el caso de Barrabrava, la narrativa propone una mirada sobre el mundo del fútbol argentino atravesada por relaciones de poder, aspiraciones y violencia, vinculando el ámbito deportivo con las tensiones familiares y del entorno barrial.

El elenco de Barrabrava se expande con la incorporación de figuras como Gustavo Garzón, Liz Solari y Pablo Alarcón, reforzando la dimensión coral de la serie.

Para los showrunners, el núcleo de la historia se centra en la reconstrucción de El Polaco tras su caída, y en cómo intenta redefinir su identidad en un contexto hostil.

En el material promocional de la nueva temporada se anticipa que “el aire se siente todavía más denso”. La trama profundiza en dos hermanos que “ya no solo luchan por el centro de la barra; luchan por su identidad en un mundo que los quiere descartar”, planteando un conflicto dramático que va más allá del molde tradicional del antihéroe.

La incorporación de figuras como Gastón Pauls y Matías Mayer es señalada como el principal impulso emocional de la ficción, aportando solidez y credibilidad al desarrollo dramático de la propuesta. Según la estrategia de comunicación difundida, ambos actores sostienen el eje narrativo a partir de una combinación de “dureza física” y “vulnerabilidad emocional”, rasgos que funcionan como sello distintivo de la serie.

La narrativa de Barrabrava profundiza en la violencia, el poder y las dinámicas familiares dentro del fútbol argentino.

Criterio editorial: perfiles y antecedentes de la serie de Prime Video

El proyecto Barrabrava reúne a equipos creativos con experiencia previa en producciones cinematográficas y televisivas de gran alcance, entre ellas la reciente Muchachos, la película de la gente (Braceras) y Monzón (dirigida por Braceras y Nicoli).

Este grupo central de trabajo se refuerza además con guionistas de trayectoria como Cecilia Guerty, Mariano Hueter y Julio Boccalatte, lo que consolida una escritura que combina el ritmo del policial con el análisis de relaciones familiares atravesadas por conflictos y rupturas.

Prime Video orienta su estrategia comunicacional hacia una representación alejada de cualquier idealización, poniendo el foco en la soledad de Polaco junto a su hija Ximi (Violeta Narvay), en la influencia determinante de una madre como Gladys (Mónica Gonzaga) y en la violencia como el único código posible para la supervivencia. Así, la estructura narrativa consolida un posicionamiento distintivo de la serie en comparación con otras ficciones vinculadas al fútbol.

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Proyección del nuevo ciclo: escenarios y tensiones narrativas

La sinopsis adelanta el estallido de una “guerra total” que redefine por completo las normas internas del Club Atlético Libertad del Puerto e introduce la irrupción de nuevos adversarios, desplazando la lógica del conflicto individual hacia un escenario de reconfiguración y supervivencia.

Desde la producción aseguran que los episodios mostrarán a los personajes obligados a reinventarse dentro de una institución que ya no funciona bajo las mismas reglas, enfrentándose tanto a rivales recientes como, eventualmente, a sus propias cargas del pasado.

La nueva serie argentina de Amazon Prime Video.

Con la fecha de lanzamiento ya definida y el tráiler oficial difundido, Barrabrava consolida su posición dentro de la evolución de las producciones originales de Prime Video. Su temporada 2026 aparece además como una prueba clave a nivel regional para evaluar la viabilidad de dramas locales con proyección internacional dentro del ecosistema del streaming.