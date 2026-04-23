Michael Fassbender y su cambio físico para hacer de Joe Kennedy en la serie de Netflix

Michael Fassbender fue visto con una notable transformación física interpretando a Joseph P. Kennedy Sr. , también conocido como Joe Kennedy Sr. , durante el rodaje de Kennedy , la nueva serie histórica de Netflix . Las imágenes fueron tomadas el lunes 20 de abril en Liverpool, Inglaterra , donde actualmente se desarrolla la producción.

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El actor, de 49 años y con dos nominaciones al Oscar , da vida al influyente patriarca de la familia Kennedy con un vestuario de época cuidadosamente diseñado: un abrigo de estilo vintage sobre traje y corbata , lentes redondos con marco negro y un clásico sombrero borsalino del mismo tono.

En una de las secuencias registradas, Michael Fassbender aparece en un puesto de venta de diarios , sosteniendo una pila de periódicos mientras a su alrededor se observan figurantes vestidos con ropa propia de la época . La producción, que inició su rodaje hace poco tiempo, se está llevando a cabo en diversas ciudades del Reino Unido , incluyendo Londres y Liverpool .

Kennedy se inspira en el libro del historiador Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956 , y retrata a la familia desde la década del 30 , cuando Joe Sr. , su esposa Rose y sus nueve hijos comienzan a ganar notoriedad y a captar la atención de todo un país.

La serie se basa en el libro JFK.

La producción pondrá el foco principal en el recorrido de Jack, el segundo hijo del matrimonio Kennedy, que intenta construir su propia identidad lejos de la influencia de su hermano mayor. En ese contexto, Michael Fassbender lidera un elenco que también integra a Laura Donnelly en el papel de Rose Fitzgerald Kennedy, Nick Robinson como Joe Kennedy Jr. y Joshuah Melnick interpretando al joven Jack Kennedy.

El elenco y el equipo creativo detrás de la producción histórica de Netflix

El reparto se completa con Lydia Peckham como Rosemary Kennedy, Saura Lightfoot-Leon en el rol de Kick Kennedy, Ben Miles como Eddie Moore, Cole Doman como Lem Billings y Imogen Poots interpretando a Gloria Swanson. En el detrás de escena, la producción está liderada por Sam Shaw, responsable de Castle Rock y productor de Masters of Sex, quien se desempeña como showrunner y productor ejecutivo de la serie.

Así será la transformación de Michael Fassbender como el patriarca Kennedy para la serie de Netflix.

A su vez, el realizador danés Thomas Vinterberg, reconocido por títulos como Festen, La caza y Otra ronda, participa también como productor ejecutivo y tendrá a su cargo la dirección del primer y el último episodio. El equipo creativo se completa con Peter Chernin, Jenno Topping y Kaitlin Dahill por Chernin Entertainment, además de Eric Roth, el propio Logevall, Lila Byock, Anya Epstein, Dustin Thomason y Anna O’Malley.

Netflix lanzó un primer vistazo a “Kennedy”

Hace algunos días, Netflix difundió mediante su sitio Tudum una imagen de Michael Fassbender caracterizado como Joe Kennedy Sr., lo que constituye el primer adelanto visual de la serie. Desde la plataforma definen la producción como un recorrido por “las vidas íntimas, amores, rivalidades y tragedias que moldearon la dinastía más icónica de la historia moderna y que contribuyeron a crear el mundo en que vivimos hoy”.

Así se ve la primera imagen oficial de Fassbender como el patriarca Kennedy en la serie histórica.

Sam Shaw explicó en una entrevista con Tudum la envergadura del proyecto y las razones que lo impulsaron a llevarlo adelante. Según el showrunner, “la historia de los Kennedy es lo más cercano que tenemos a la mitología estadounidense: algo entre Shakespeare y The Bold and the Beautiful”.

Además, profundizó su idea al señalar que la detallada y compleja biografía de Fredrik Logevall “descorre el velo sobre las ambiciones y las cargas humanas que hay detrás del mito, y revela tanto sobre nuestro momento presente, sobre cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde vamos, como sobre los propios Kennedy”.

Netflix retrata el poder y tragedia de los Kennedy.

Para Sam Shaw, participar en esta producción representa un verdadero privilegio. “Estoy encantado de poder explorar esta saga de una familia y un mundo en transición junto a Eric Roth, Thomas Vinterberg y nuestra increíble comunidad de artistas y socios, en un momento en que nuestro pasado se siente urgentemente presente”, expresó.

La serie Kennedy estará compuesta por ocho capítulos. Por el momento, Netflix no confirmó una fecha oficial de estreno para su lanzamiento internacional.