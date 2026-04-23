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23 de abril de 2026 - 12:38
Espectáculos.

Griselda Siciliani rompió el silencio tras la viralización de un video con Luciano Castro

Un video difundido volvió a instalar versiones sobre un posible acercamiento entre ellos. En ese contexto, la actriz se refirió al tema y aclaró la situación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La contundente frase de Griselda Siciliani después de la filtración de un video junto a Luciano Castro.

La contundente frase de Griselda Siciliani después de la filtración de un video junto a Luciano Castro.

La difusión reciente de un video en redes sociales, en el que se ve a Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en Mar de Cobos, desató múltiples reacciones y versiones. En las imágenes, ambos aparecen bajando de una camioneta tipo pickup de color oscuro, en un espacio al aire libre donde se distingue un comercio de fondo.

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El registro fue tomado desde el interior de un café y muestra a la expareja moviéndose en las cercanías del sector donde, según trascendidos, se encontraba en etapa final la construcción de una vivienda.

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Aclaración sobre la fecha y desmentida de una posible reconciliación

El contenido comenzó a circular con rapidez en redes sociales como TikTok y X, publicado originalmente desde la cuenta @juancruzlalit y luego compartido por distintos usuarios, lo que reavivó versiones sobre un eventual acercamiento o reconciliación entre ambos actores.

En paralelo, numerosos seguidores que alguna vez apoyaron la relación expresaron su entusiasmo ante la chance de una posible segunda oportunidad, interpretando las imágenes como un indicio de un vínculo nuevamente cercano.

El video, no obstante, registra un episodio ocurrido hace aproximadamente un año, en plena temporada de invierno. Su aparición reciente en redes sociales generó confusión entre muchos usuarios, que lo interpretaron como un hecho actual, lo que intensificó el intercambio de opiniones en distintas plataformas y espacios de discusión digital.

Un video viral que muestra a Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos desató especulaciones, aunque luego se confirmó que las imágenes corresponden al año pasado.

La polémica giró principalmente en torno a la fecha real del material y a las eventuales repercusiones que esto podría tener en el ámbito personal de Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Ante la rápida difusión del material, el periodista Luis Bremer se comunicó con la actriz para consultar si las imágenes eran actuales y auténticas. La artista fue contundente al negar cualquier tipo de reconciliación y explicó el verdadero origen del video: “Es completamente falso. El video que está circulando es del invierno pasado. No lo veo desde que nos separamos”.

La aclaración sobre la fecha, aportada de forma directa por la propia actriz, ayudó a desactivar gran parte de las versiones y conjeturas que habían surgido a partir de la circulación del video en redes sociales.

Un video viral de Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos, que se determinó corresponde al año pasado, circuló ampliamente en redes sociales.

El fenómeno de la viralización y la desinformación en redes

De todos modos, la difusión del contenido volvió a instalar en el debate público la relación entre ambos intérpretes, que habían optado por un bajo perfil tras su ruptura. El caso pone en evidencia cómo la viralización de material descontextualizado puede distorsionar la percepción colectiva y dar lugar a lecturas equivocadas sobre la intimidad de figuras conocidas.

Es importante recordar que la ruptura entre Luciano Castro y Griselda Siciliani se produjo en febrero de este año, luego de la filtración de unos audios que el actor había enviado a Sarah Borrel, una joven modelo y bailarina que vive en España y que trabajaba como camarera en un café. El contenido de esos mensajes, con un tono claramente seductor, terminó saliendo a la luz pública y derivó en la separación definitiva de la pareja, además de provocar una ola de memes y comentarios humorísticos dirigidos a Luciano.

La contundente frase de Griselda Siciliani después de la filtración de un video junto a Luciano Castro.

A partir de ese episodio, el actor pasó por un momento personal complejo que derivó en una internación. En paralelo, Griselda Siciliani siguió de cerca la evolución de su expareja, aunque, según ella misma expresó, no volvió a tener contacto presencial con él desde que se produjo la separación.

Sin contacto actual y cierre del vínculo entre Griselda Siciliani y Luciano Castro

En la actualidad, ambos sostienen una dinámica de “cero contacto”, lo que prácticamente descarta la posibilidad de un acercamiento o reconciliación, más allá de que eventuales cambios en el futuro pudieran abrir otra instancia de encuentro.

La difusión de una grabación en redes sociales reavivó rumores sobre una posible reconciliación entre los actores.

El panorama deja entrever que el vínculo sentimental entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, al menos por ahora, no muestra indicios de continuidad, de acuerdo con las declaraciones públicas de ambos.

La circulación del video no modificó la situación ya establecida entre ellos y, por el contrario, ayudó a confirmar que las imágenes no corresponden al presente de la relación, sino a un período anterior ya cerrado en la historia de la expareja.

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