La semana arrancó inestable: hasta cuándo van a seguir las lloviznas en Jujuy

Las condiciones meteorológicas volvieron a mostrar un cambio en el inicio de la semana en Jujuy. Luego de jornadas con temperaturas agradables y cielo parcialmente despejado, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa varios días con presencia de lloviznas, nubosidad y humedad , especialmente en el área de San Salvador de Jujuy y zonas cercanas.

Jujuy. Vuelve el calor a Jujuy esta semana: cuándo y por cuánto tiempo

Jujuy. Cambio en la sensación térmica: cómo sigue el tiempo en Jujuy para el fin de semana

De acuerdo con la actualización oficial emitida este lunes 8 de junio, la inestabilidad se mantendrá durante las próximas jornadas, aunque sin fenómenos de gran intensidad.

El comienzo de la semana estuvo acompañado por precipitaciones débiles y un marcado aumento de la nubosidad. Para este lunes, el SMN prevé lluvias aisladas durante la mañana y lloviznas tanto por la tarde como durante la noche.

Las probabilidades de precipitación se ubican entre el 10% y el 40% a lo largo de toda la jornada, mientras que la temperatura oscilará entre los 12°C y los 15°C, configurando un día fresco y húmedo.

Además, se esperan vientos leves, con velocidades que irán desde los 0 hasta los 22 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas.

El martes continuará la inestabilidad

Las condiciones no mejorarán demasiado durante el martes 9 de junio. El pronóstico indica la presencia de neblina durante la madrugada y la noche, mientras que por la mañana persistirán las lloviznas.

La tarde mostrará una leve mejoría con cielo mayormente nublado, aunque sin descartar completamente la humedad en el ambiente.

Las temperaturas seguirán siendo bajas, con una mínima de 10°C y una máxima de 16°C. La probabilidad de lluvias se concentrará principalmente durante la mañana, cuando alcanzará valores de entre el 10% y el 40%.

¿Hasta cuándo seguirán las lloviznas?

Según el pronóstico extendido del SMN, las precipitaciones más relevantes se concentrarán entre este lunes y la mañana del martes.

A partir del miércoles, si bien continuará la presencia de nubosidad en algunos sectores, no se anticipan lluvias significativas y las temperaturas comenzarán a recuperarse de manera gradual.

Para los próximos días se esperan las siguientes máximas:

Miércoles: 18°C

Jueves: 18°C

Viernes: 20°C

Sábado: 19°C

Domingo: 20°C

Las mínimas continuarán siendo frescas, moviéndose entre los 9°C y los 14°C.

Temperaturas en ascenso hacia el fin de semana

Uno de los aspectos destacados del pronóstico es la recuperación térmica prevista para la segunda mitad de la semana. Después de un inicio marcado por la humedad y las lloviznas, las máximas volverán a ubicarse cerca de los 20°C.

Este escenario permitirá jornadas más agradables durante el viernes y el fin de semana, aunque las mañanas seguirán siendo frías, una característica típica de esta época del año en la provincia.

Recomendaciones para los próximos días

Ante la persistencia de la humedad, los especialistas recomiendan circular con precaución, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando la neblina podría reducir la visibilidad en rutas y calles.

Asimismo, se aconseja llevar abrigo liviano e impermeable durante las jornadas del lunes y martes, ya que las lloviznas podrían presentarse de manera intermitente en distintos momentos del día.

Por el momento, el SMN no emitió alertas meteorológicas para la zona, por lo que se espera una semana con precipitaciones débiles pero persistentes en el arranque, seguida por una mejora gradual de las condiciones hacia la segunda mitad de la semana.