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1 de junio de 2026 - 08:29
Jujuy.

Así va a estar el tiempo en Jujuy la primera semana de junio

Entramos en la segunda parte del año y el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una semana donde no se van a registrar cambios bruscos en las temperaturas.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El tiempo en Jujuy&nbsp;

El tiempo en Jujuy 

La primera semana de junio llegará a Jujuy con condiciones típicas de otoño avanzado: mañanas frías, abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones durante los primeros días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10°C y 14°C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 17°C y 21°C.

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Para este lunes 1 de junio, se espera una jornada mayormente nublada, con neblina durante la mañana, lloviznas por la tarde y lluvias aisladas hacia la noche. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 18°C.

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Semana fresca y con aumento gradual de las temperaturas

El pronóstico extendido indica que las temperaturas irán aumentando de manera paulatina a medida que avance la semana. El martes se prevé una mínima de 11°C y una máxima de 17°C, mientras que el miércoles los registros se ubicarán entre los 11°C y los 18°C.

Para el jueves, la temperatura mínima ascenderá a 13°C y la máxima llegará a los 19°C. En tanto, el viernes se espera una mínima de 14°C y una máxima de 20°C.

Fin de semana con temperaturas más agradables

Las condiciones meteorológicas tenderían a estabilizarse durante el fin de semana. Tanto el sábado como el domingo se anuncian temperaturas mínimas de 14°C y máximas de 21°C, configurando jornadas más templadas en comparación con el inicio de la semana.

Aunque el frío continuará presente durante las primeras horas del día, las tardes serán más agradables, favorecidas por el progresivo aumento térmico.

Recomendaciones ante la nubosidad y la humedad

Debido a la presencia de neblina y lloviznas previstas para el comienzo de la semana, se recomienda circular con precaución en rutas y calles, especialmente durante las primeras horas de la mañana. También se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Con este panorama, junio comienza en Jujuy con un clima fresco, algo inestable y con perspectivas de un leve ascenso de temperatura hacia el próximo fin de semana.

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