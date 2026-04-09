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9 de abril de 2026 - 09:11
País.

Del jueves al domingo habrá cambios en el tiempo con lluvias y días fríos: qué pasará en Jujuy

Desde Meteored anticiparon que el tiempo presentará notables cambios del jueves al domingo en Argentina. Se esperan lluvias en el NOA, frescura y sol en el centro, viento récord en el sur.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Avance de las lluvias y viento en Jujuy - Captura Windy

Avance de las lluvias y viento en Jujuy - Captura Windy

La primera semana de abril viene mostrando escenarios muy distintos en materia meteorológica en varios puntos del país. En ese contexto, desde este jueves 9 y durante todo el fin de semana, se espera un cambio notorio en la Argentina: lluvias en el NOA, jornadas frescas y soleadas en el centro, y viento récord en el sur.

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El pronóstico del tiempo desde el jueves hasta el fin de semana con cambios

Según señalaron desde Meteored, el eje de estos cambios está directamente relacionado con el desplazamiento de un frente frío asociado al ciclón que se presentó días atrás y que dejó secuelas en distintos sectores del territorio nacional.

Tras su paso, el ingreso de aire más estable y relativamente más frío favorece las condiciones de tiempo sin precipitaciones en el este y el centro del país, luego de varios días de lluvias que provocaron anegamientos y demoras en la cosecha.

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Del jueves al viernes: frescura y sol en el centro, viento récord en el sur

Para el jueves 9, en el norte argentino se prevé cielo con nubosidad variable, especialmente en el NOA, donde no se descartan lluvias y lloviznas intermitentes desde la tarde, con mejoramientos temporarios. Las temperaturas se moverán entre 26° y 16°C en el NEA, y entre 12 y 22 °C en el NOA.

En el centro del país, en tanto, se espera un amanecer fresco, con temperaturas mínimas de entre 13 y 8 °C, en descenso de este a oeste, y máximas de entre 20 y 23 °C, con los valores más altos en el centro y el oeste. El cielo se presentará parcial o algo nublado, con viento suave del sur. La estabilidad irá ganando terreno y se consolidará el viernes, que promete ser la jornada con mayor presencia de sol de toda la semana, con mínimas sin mayores cambios y máximas de entre 22 y 23 °C, favorecidas por un viento que rotará levemente al norte.

En la Patagonia, el panorama será muy diferente. El norte de la región atraviesa un abril inusualmente cálido: las máximas del jueves rondarán los 28 °C en Trelew y se acercarán a los 30 °C en el este de Chubut, mientras que Bariloche alcanzará entre 19 y 20 °C el viernes, con condiciones muy favorables para el turismo de montaña.

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Fin de semana con cambio de tiempo

El sábado marcará un nuevo giro en las condiciones meteorológicas en gran parte del país. En el NOA, el tiempo mejorará en términos relativos: ya no se esperan precipitaciones, aunque el cielo tendrá más nubes que sol, con mínimas de entre 13° y 18°C y máximas de entre 18° y 24 °C.

En el NEA, donde la nubosidad dominará gran parte del cielo, se prevén temperaturas de entre 14° y 30 °C, sin lluvias.

Para el centro del país, se espera el avance de aire más templado y húmedo, lo que volverá a darle protagonismo a la nubosidad y favorecerá áreas con probabilidad de precipitaciones en Cuyo y la región central. En el este bonaerense y el AMBA, esa chance se ubicará en torno al 40% a partir de la noche. Las mínimas irán bajando gradualmente de 14° a 12 °C en la provincia de Buenos Aires, mientras que en el oeste descenderán hacia los 8 °C.

De cara al domingo, no se anticipan cambios marcados en las temperaturas del norte argentino, donde el cielo seguirá mostrando más sectores cubiertos por nubes que espacios soleados. Tampoco habrá variaciones importantes en las temperaturas del centro del país, aunque se esperan períodos más nublados en el centro y sur de la región pampeana, mientras que en Cuyo y Córdoba predominará el sol. No se prevén lluvias.

Embed - AVANCE DEL TIEMPO EN JUJUY: DESDE EL JUEVES AL DOMINGO 12 DE ABRIL

Qué dice el pronóstico en Jujuy: cómo va a estar el tiempo

En cuanto a Jujuy, Meteored anticipa que desde este jueves y hasta el fin de semana inclusive las máximas en San Salvador de Jujuy se ubicarán entre los 18°, 20° y 24 °C.

Durante esas jornadas se espera cielo parcialmente nuboso, con probabilidad de lluvias débiles entre el jueves, el viernes y el sábado.

Para el domingo 12 de abril, en tanto, se espera una mañana soleada en la capital jujeña, aunque luego las condiciones cambiarían hacia un cielo algo nublado y con neblina durante la noche.

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