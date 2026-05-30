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30 de mayo de 2026 - 18:11
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Quién es Facundo Leal, el exfuncionario de ARSAT detenido con más de US$2,4 millones y drogas

El abogado mendocino, que ocupó cargos clave, fue detenido tras una serie de allanamientos en Buenos Aires y Mendoza.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Quién es Facundo Leal, el exfuncionario de ARSAT detenido con más de US$2,4 millones y drogas

Quién es Facundo Leal, el exfuncionario de ARSAT detenido con más de US$2,4 millones y drogas

El abogado mendocino, que ocupó cargos clave durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, fue detenido tras una serie de allanamientos en Buenos Aires y Mendoza. La Justicia investiga presuntas irregularidades en ARSAT.

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Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), quedó detenido esta semana luego de que la Justicia encontrara más de 2,4 millones de dólares en efectivo, cocaína y drogas sintéticas durante allanamientos realizados en propiedades vinculadas a su entorno.

El procedimiento generó un fuerte impacto político debido a que Leal ocupó cargos de relevancia tanto durante la gestión de Alberto Fernández como en los primeros meses del gobierno de Javier Milei.

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Quién es Facundo Leal, el exfuncionario de ARSAT detenido con más de US$2,4 millones y drogas

El abogado mendocino estuvo al frente de ARSAT entre 2022 y 2025, una de las empresas estatales estratégicas vinculadas a las telecomunicaciones y la conectividad del país.

Posteriormente fue designado como titular del ORSNA, organismo encargado de regular el funcionamiento del sistema aeroportuario nacional. Durante la gestión libertaria ejerció funciones ad honorem y tuvo bajo su órbita el control de la red de aeropuertos argentinos.

Su salida del organismo se produjo en enero pasado, en medio de cambios dentro del área de Transporte y tras la renuncia del entonces secretario Luis Pierrini.

La investigación judicial y el hallazgo millonario

La detención se concretó durante un allanamiento realizado en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. Allí los investigadores encontraron más de 650.000 dólares en efectivo, además de pesos argentinos, divisas extranjeras y sustancias prohibidas.

En simultáneo, otro procedimiento realizado en una propiedad vinculada a Leal en Mendoza permitió secuestrar cerca de 1,7 millones de dólares adicionales.

De acuerdo con la investigación, el origen del expediente está relacionado con presuntas irregularidades en la adquisición y manejo de equipamiento tecnológico perteneciente a ARSAT. Sin embargo, durante los operativos la causa tomó una nueva dimensión a partir del hallazgo de dinero en efectivo y drogas.

Ahora la Justicia deberá determinar el origen de los fondos secuestrados y establecer si existe relación entre los elementos encontrados y las maniobras que se investigan.

Mientras avanza la causa, el exfuncionario permanece detenido y a disposición de la Justicia Federal.

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