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30 de mayo de 2026 - 18:22
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Quién era Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta

La joven era intensamente buscada desde el sábado pasado en Córdoba. Sus restos fueron encontrados en un predio de Ampliación Ferreyra. Hay un detenido.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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Por el caso permanece detenido Claudio Barrelier, señalado por los investigadores como la última persona que tuvo contacto con la menor antes de su desaparición.

Una adolescente querida por su familia y amigos

Agostina Madeleine Vega tenía 14 años y vivía junto a su madre, Melisa Heredia, en el barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba. La noche de su desaparición salió de su casa alrededor de las 22:30. Vestía un jean negro, un buzo bordó y zapatillas blancas.

Durante los días de búsqueda, su familia encabezó marchas y reclamos para exigir avances en la investigación. Su madre y los integrantes de la familia materna fueron quienes estuvieron al frente de los pedidos de justicia y mantuvieron contacto permanente con los medios de comunicación.

"Agostina era una nena, tengo la mejor relación con ella. La amo a mi nieta y sé que ella me ama porque soy su abuelo. Somos los que estamos 24/7, mi hija y toda su familia materna", expresó su abuelo Gabriel durante una de las movilizaciones realizadas mientras la adolescente permanecía desaparecida.

Durante los días de búsqueda, familiares, amigos y vecinos encabezaron marchas y pedidos de colaboración para intentar encontrarla. Su abuelo, Gabriel, fue una de las voces más visibles durante las movilizaciones y la describió como una joven muy querida por su entorno.

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Su padre, Gabriel Vega, también participó activamente de la búsqueda y recordó que Agostina era una adolescente sociable y confiada, una característica que, según contó, siempre le preocupó por los riesgos que podía implicar.

La desaparición generó una enorme movilización social en Córdoba y mantuvo en vilo a toda la comunidad durante varios días.

La investigación apunta al último hombre que la vio con vida

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Agostina tomó un remís con destino al barrio Cofico, donde reside Claudio Barrelier.

Las cámaras de seguridad registraron a la adolescente en las inmediaciones de la vivienda del sospechoso. Posteriormente, el hombre reconoció que la menor estuvo en su domicilio, aunque aseguró que luego se retiró del lugar.

Sin embargo, los registros de video no lograron captar a Agostina saliendo de la vivienda, mientras que sí muestran distintos movimientos realizados por Barrelier en los días posteriores a la desaparición.

La investigación también determinó que el acusado utilizó un vehículo para trasladarse hacia la zona de Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados los restos humanos.

Ahora la Justicia trabaja para esclarecer qué ocurrió durante las horas posteriores al encuentro entre ambos y determinar las responsabilidades penales en un caso que conmociona a toda la provincia.

Mientras continúan las pericias y las tareas investigativas, familiares y allegados de Agostina exigen justicia y respuestas sobre una tragedia que sacudió a Córdoba y al país.

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