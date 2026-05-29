Tres mujeres fueron trasladadas en el caso Agostina Vega tras un nuevo operativo en Córdoba

La investigación por la desaparición de Agostina Vega , de 14 años y vista por última vez el sábado pasado en Córdoba , continúa generando preocupación en toda la provincia, mientras el expediente incorpora nuevas hipótesis , inconsistencias en los testimonios y peritajes considerados determinantes.

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El caso, que se encuentra bajo secreto de sumario , tiene hasta el momento un solo detenido: Claudio Barrelier , un trabajador municipal que fue identificado como la última persona que habría tenido contacto con la adolescente antes de que se perdiera su rastro.

Con el avance de la investigación , se fueron sumando grabaciones de cámaras de seguridad , declaraciones del chofer del remís que llevó a la adolescente y relatos que no coinciden entre el entorno cercano de la familia y el principal acusado.

En paralelo, los equipos judiciales buscan reconstruir minuto a minuto lo ocurrido esa noche en el barrio Cofico . En ese marco, una de las primeras líneas de investigación quedó descartada, mientras toma fuerza la posibilidad de que hayan intervenido más personas en la desaparición.

Cómo son los operativos de búsqueda de Agostina

Fuentes vinculadas a la causa señalaron a este medio que, en estas horas, se está desarrollando un operativo de gran magnitud que incluye allanamientos con el objetivo de dar con el paradero de la menor.

Hay un detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba.

Las diligencias se concentran en los barrios Cofico, José Ignacio Díaz y sectores cercanos. En particular, uno de los lugares bajo intervención es un automóvil abandonado que apareció en circunstancias que despertaron sospechas.

La Justicia de Córdoba resolvió dejar sin efecto el secreto de sumario que hasta ahora regía en la causa por la desaparición de Agostina Vega. La medida fue confirmada en las últimas horas y habilitará un acceso más amplio al contenido del expediente judicial.

Trasladan a tres mujeres que estaban en la casa del detenido

Luego de un procedimiento de allanamiento en el domicilio de Claudio Gabriel Barrelier, dispuesto tras detectarse movimientos inusuales durante la madrugada en el interior de la vivienda, personal policial procedió al traslado de tres mujeres que se encontraban en el lugar.

Las implicadas fueron retiradas del inmueble a bordo de un patrullero y conducidas hacia la comisaría de la zona para continuar con las actuaciones correspondientes.

Caso Agostina Vega.

El abogado de la familia de Agostina aseguró que la adolescente salió de la casa de Barrelier

El abogado Carlos Nayi, representante legal de la madre de Agostina Vega, afirmó que la adolescente habría salido en algún momento del domicilio de Claudio Gabriel Barrelier, luego de incorporarse a la investigación un video que la mostraría ingresando al lugar, aunque sin registros posteriores de su salida.

El letrado explicó que “las antenas ubican el teléfono de Agostina precisamente en el ámbito territorial donde vive Barrelier por un espacio de tres horas, a partir de las 22:30 en adelante. Luego se produce un amesetamiento y deja de estar activo”.

En ese sentido, agregó: “Agostina salió de ese lugar y, precisamente, ese es el rompecabezas que está procurando de reconstruir la justicia”.

La fiscalía ordenó un nuevo operativo en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier.

“La manipuló”: la madre de Agostina apuntó contra el único detenido por la desaparición

Melissa Vega, madre de Agostina Vega, aseguró este viernes que identificó con total certeza a su hija en el video incorporado a la investigación y apuntó de manera directa contra Claudio Gabriel Barrelier, quien es el único detenido en el expediente.

“Es mi hija”, expresó al detallar la vestimenta que llevaba la adolescente —un buzo bordó con inscripciones claras y un jean negro—, además del modo en que tenía el cabello recogido. Según la mujer, no hay lugar a dudas de que la joven que aparece en las imágenes es Agostina, cuyo paradero se desconoce desde el sábado pasado en la provincia de Córdoba.

En diálogo con La Voz del Interior, Melissa Vega señaló que Claudio Gabriel Barrelier era alguien del círculo cercano de la familia y que, tiempo atrás, había tenido una relación sentimental con él.

La madre de Agostina Vega.

De acuerdo a su relato, con el paso del tiempo continuaron viéndose en un vínculo de amistad, especialmente en encuentros sociales y reuniones relacionadas con el ambiente futbolero, ya que compartían amistades en común. “Él conocía a mis hijos, tenía relación tanto con Agostina como con Felipe”, expresó.

No obstante, la mujer afirmó que el acusado “abusó de esa confianza” y habría influido sobre la adolescente hasta lograr que subiera sola a un remís. “Mi hija no se fue sola, no se fue voluntariamente, se fue manipulada”, subrayó.

A su vez, la madre descartó que la joven conociera previamente el domicilio del sospechoso y desestimó las versiones que sostienen que se habría ausentado por decisión propia. “Mi hija no se fue por sus propios medios ni de manera voluntaria; fue manipulada”, reiteró.

Trasladan a tres mujeres que estaban en la casa del detenido por la desaparición de la adolescente en Córdoba.

Asimismo, la mujer indicó que Agostina Vega acostumbraba a compartir publicaciones en redes sociales con frases “para llamar la atención”, y minimizó un mensaje de WhatsApp en el que la joven hacía referencia a un supuesto “plan de escape”. “Nunca había tomado una decisión así”, aseguró.

Finalmente, Melissa Vega sostuvo que su familia no mantenía un vínculo cercano con Claudio Gabriel Barrelier y agregó que, desde hacía tiempo, algunos integrantes del entorno familiar ya desconfiaban de él.

Si bien admitió que Agostina Vega le expresaba agradecimientos en redes sociales “por cuidarlas”, precisó que siempre lo vieron como un amigo del entorno cercano y que los contactos con la adolescente se daban en presencia de familiares y otras personas del círculo íntimo.

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En paralelo, la causa sigue avanzando con la realización de nuevos peritajes en el domicilio de Claudio Gabriel Barrelier, mientras no se descarta la hipótesis de que puedan existir más personas implicadas en el hecho.