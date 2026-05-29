viernes 29 de mayo de 2026
29 de mayo de 2026 - 19:45
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Búsqueda de Agostina Vega: el minuto a minuto de la investigación

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo en Córdoba tras salir de su casa para encontrarse con un allegado de la familia, que ahora está detenido.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El detenido modificó su versión: confesó que mintió en la primera indagatoria

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Claudio Barrelier modificó parte de su declaración ante la fiscalía

El abogado de Claudio Barrelier, principal sospechoso y único detenido por la desaparición de Agostina Vega, confirmó que su defendido cambió parte de la versión que había dado inicialmente al declarar por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón.

Jorge Sánchez del Bianco explicó que Barrelier reconoció que la joven que aparece en las imágenes ingresando a su domicilio es Agostina. Según esta nueva declaración, la adolescente permaneció alrededor de media hora en la vivienda.

De acuerdo al relato del acusado, durante ese tiempo hablaron en el garage sobre distintos temas, entre ellos cómo le iba a la menor en el colegio. También sostuvo que Agostina habría realizado una llamada telefónica mientras estaba en el lugar.

Siempre según la versión de Barrelier, la conversación se desarrolló únicamente en el garage, por lo que su pareja y su hija no habrían sabido que la adolescente estuvo en la casa. Luego, aseguró que Agostina se retiró sola y subió a un auto rojo.

Búsqueda de Agostina Vega
Búsqueda de Agostina Vega

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El audio de Agostina Vega

El mensaje a su grupo de amigas fue enviado poco antes de que se perdiera todo contacto con la adolescente. La joven le contaba que tenía pensado hacerle “una sorpresa” a su mamá. “Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar (sic)”, se la escucha decir en la grabación.

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