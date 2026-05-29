Búsqueda de Agostina Vega: el minuto a minuto de la investigación

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Claudio Barrelier modificó parte de su declaración ante la fiscalía

El abogado de Claudio Barrelier, principal sospechoso y único detenido por la desaparición de Agostina Vega, confirmó que su defendido cambió parte de la versión que había dado inicialmente al declarar por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón.

Jorge Sánchez del Bianco explicó que Barrelier reconoció que la joven que aparece en las imágenes ingresando a su domicilio es Agostina. Según esta nueva declaración, la adolescente permaneció alrededor de media hora en la vivienda.

De acuerdo al relato del acusado, durante ese tiempo hablaron en el garage sobre distintos temas, entre ellos cómo le iba a la menor en el colegio. También sostuvo que Agostina habría realizado una llamada telefónica mientras estaba en el lugar.

Siempre según la versión de Barrelier, la conversación se desarrolló únicamente en el garage, por lo que su pareja y su hija no habrían sabido que la adolescente estuvo en la casa. Luego, aseguró que Agostina se retiró sola y subió a un auto rojo.