Cambio en la sensación térmica: cómo sigue el tiempo en Jujuy para el fin de semana

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un fin de semana con variaciones en la sensación térmica en San Salvador de Jujuy, marcado por la presencia de nubosidad, lloviznas y una mejora progresiva hacia el domingo.

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Para este viernes, el organismo anticipa una jornada mayormente cubierta, con lloviznas durante gran parte del día y probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y el 70% en horas de la mañana y la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con una mínima de 11°C y una máxima que alcanzará los 18°C. La combinación de humedad y viento leve del sudeste contribuirá a una sensación térmica más baja que la temperatura real.

El sábado comenzará con condiciones inestables, con probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada. Sin embargo, hacia la mañana y la tarde se espera una mejora, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C de mínima y los 17°C de máxima, manteniéndose el ambiente fresco, aunque con menor intensidad de lluvias respecto al viernes.

Domingo más estable y con leve ascenso térmico

Para el domingo, el SMN prevé una mejora más marcada en las condiciones del tiempo. El cielo estará algo nublado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, sin probabilidad de precipitaciones.

La temperatura mínima se mantendrá en torno a los 11°C, mientras que la máxima ascenderá hasta los 23°C, generando una sensación térmica más agradable.

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Tendencia para los próximos días

De cara al inicio de la próxima semana, se espera un leve ascenso de las temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 24°C y 25°C entre lunes y jueves. Las condiciones se mantendrían mayormente estables, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias.

Un fin de semana para estar atentos

El informe del SMN marca un claro cambio en la sensación térmica a lo largo del fin de semana: del ambiente húmedo e inestable del viernes a condiciones más templadas y estables hacia el domingo.

Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones oficiales, especialmente durante las primeras horas del sábado, cuando podrían registrarse tormentas aisladas.