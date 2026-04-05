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5 de abril de 2026 - 08:58
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Domingo de Pascuas con alerta por tormentas en nueve provincias

El ingreso de un frente frío genera un marcado contraste entre regiones: tormentas en el norte, fuerte descenso térmico en el centro y estabilidad en la Patagonia.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Domingo de Pascuas con alerta por tormentas en nueve provincias

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Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene un alerta por tormentas que abarca al menos nueve provincias del centro y norte del país. Este escenario responde al avance de un frente frío que comenzó a desplazar la masa de aire cálido y húmedo que dominó los últimos días.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2026-04-04T182507.186
Domingo de Pascuas con alerta por tormentas en nueve provincias

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El cambio de condiciones se hace sentir especialmente en la región central, donde el ingreso de aire más frío provoca una baja importante de las temperaturas y genera un ambiente más propio del otoño. A esto se suma la intensificación de los vientos del sector sur y sudeste, que aportan una sensación térmica más baja y condiciones algo incómodas para actividades al aire libre.

Tormentas en el norte y contrastes marcados en el país

En el norte argentino, en tanto, persiste una masa de aire tropical que mantiene elevadas temperaturas y altos niveles de humedad. Provincias como Salta, Formosa y Misiones registrarán máximas que oscilarán entre los 34 y 37 grados, con sensación térmica aún superior. En este contexto, se esperan chaparrones y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

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Domingo de Pascuas con alerta por tormentas en nueve provincias

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Hacia la noche, el frente frío continuará su avance hacia el norte, lo que provocará un descenso progresivo de las temperaturas en esa región y marcará el inicio de una semana con condiciones más estables a nivel general. Sin embargo, durante el domingo, el riesgo de fenómenos intensos seguirá latente.

La situación contrasta con lo que ocurre en la Patagonia, donde ya se instaló aire más frío y seco, generando condiciones estables y cielos mayormente despejados. Esta diferencia configura un mapa climático dividido en tres grandes sectores: norte inestable, centro en transición y sur estable.

En la región pampeana y el Litoral, las tormentas también estarán presentes durante parte de la jornada, acompañadas por ráfagas de viento y un marcado descenso térmico. Además, la persistencia del viento del sudeste podría provocar una crecida en el nivel del Río de la Plata, lo que suma un factor adicional a tener en cuenta.

De acuerdo a proyecciones de Meteored Argentina, basadas en modelos como el ECMWF y el GFS, la inestabilidad tenderá a concentrarse hacia el norte con el correr de las horas. Así, el Domingo de Pascuas se presentará con un escenario dinámico y cambiante, obligando a muchos a adaptar los tradicionales encuentros a las condiciones del tiempo.

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