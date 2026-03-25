Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige

De acuerdo al informe oficial, la advertencia abarca sectores de la Puna jujeña, entre ellos:
Puna de Cochinoca
Puna de Humahuaca
Puna de Rinconada
Puna de Santa Catalina
Puna de Tilcara
Puna de Tumbaya
Yavi
Susques
Estas áreas se verán alcanzadas por fenómenos meteorológicos que, si bien no representan un riesgo extremo, pueden generar inconvenientes en actividades cotidianas.
Cuándo rige la alerta
La alerta amarilla está prevista principalmente para este jueves 26 de marzo, especialmente durante la tarde y la noche, según el reporte actualizado del organismo nacional.
Para el resto de los días, las condiciones se mantendrán mayormente estables, sin alertas significativas, aunque con presencia de nubosidad y probabilidad de precipitaciones aisladas en algunos sectores.
Qué fenómenos se esperan
El nivel amarillo indica la posibilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por ráfagas de viento y precipitaciones localizadas.
Además, el pronóstico anticipa un escenario de inestabilidad, con jornadas que alternarán entre cielo nublado, lloviznas y tormentas aisladas hacia el cierre del día.
Recomendaciones ante alerta amarilla
Desde el Servicio Meteorológico Nacional recuerdan que este nivel de alerta implica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades.
Por ello, se recomienda:
Evitar actividades al aire libre durante tormentas
Mantenerse informado a través de los canales oficiales
Tomar precauciones ante posibles ráfagas o precipitaciones intensas